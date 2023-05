Ermenilerden Erdoğan'a destek. Ermeni asıllı Dikran Gülmezgil: Cemaatimin ve benim Erdoğan’a vefa borcu var

Karagözyan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Ermeni asıllı Dikran Gülmezgil, yandaş medyadan Yeni Şafak’a konuştu.



"BİZİM İÇİN AK PARTİ ÖNCESİ VE AK PARTİ SONRASI VAR"

Bu seçimde uzun süredir yaşamadığı farklı bir heyecan hissettiğini söyleyen Gülmezgil, “Türkiye’nin kaderini ilgilendiriyor, onun için çok önemsiyorum seçimleri. Karagözyan Vakfı’nın başkanıyım. Ermeni cemaatinde aktif sorumluluklarım var. Sorunlarla baş edebilmek için her dönem yetkililer ile temas halinde oluyor, onlardan yardım ve destek istiyoruz. Bizim için AK Parti öncesi dönem ve AK Parti sonrası dönem var." dedi.



"EN RAHAT DÖNEMİMİZ AK PARTİ DÖNEMİ"

Azınlıklar için en rahat dönemin AKP dönemi olduğunun altını çizen Gülmezgil, "En demokratik, en hak-hukuk tanınan dönem AK Parti dönemi oldu. Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı, başbakanlık ve cumhurbaşkanlığı dönemlerini biliyoruz. Her dönemde de bizim cemaate çok yakın davrandı. Randevu talebimizi hiç geri çevirmedi. Sıkıntılarımızı, sorunlarımızı ifade etme imkanı bulduk. 'Çözeriz' dediklerini her zaman çözdü. 'Bekleyeceğiz dediklerini süreç içerisinde, ilerideki zamanlarda çözdü. Dolayısıyla hem cemaatimiz hem de benim Recep Tayyip Erdoğan’a vefa borcumuz var.” diye konuştu.



"ERDOĞAN’A AYRI BİR SEVGİMİZ VAR"

Karagözyan Vakfı’nda 200 civarında ihtiyaç sahibi öğrenci okuttuklarını anlatan Gülmezgil, Erdoğan’ın bu öğrenciler için verdiği desteği şu sözlerle ifade etti: “Öğrencilerimiz için bir gelire ihtiyacımız vardı. Bu ihtiyacı gidermek için Sayın Erdoğan’a müracaat ettik. Şişli’de bir okulumuz vardı. O bahçeye bir iş yeri yapılmasını ve buradan gelen gelirle öğrencileri okutalım istedik. Kendisi bu konuyla çok ilgilendi. Projeyi inceledi ve dönemin belediye başkanına bize yardımcı olmasını söyledi. O zaman Erdoğan başbakandı. Onun da desteğini alarak, bir proje yaptık. O proje sayesinde çocuklarımızı okutuyoruz. Artan miktarı da diğer okullarla paylaşıyoruz. Dolayısıyla hem cemaat olarak, hem Karagözyan Vakfı olarak hem de şahsım olarak Erdoğan’a ayrı bir saygı ve sevgimiz var.”



"AK PARTİ AZINLIKLARA DEĞER VERİYOR"

“AK Parti her zaman azınlıklara değer veren, onların sorunlarını dinleyen ve çözüm üreten bir parti oldu” diyen Karagözyan Vakfı Başkanı, “Rahmetli Markar Esayan AK Parti milletvekiliydi. O vefat edince doktor Sevan Sıvacıoğlu Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi oldu. Orada hizmet verdi. Bu seçimlerde de İstanbul’dan milletvekili adayı gösterildi. Sayın Erdoğan, cemaatimizi temsilen yine bir vatandaşımızın mecliste olmasına ön ayak oldu. Bu çok değerli bizim için” ifadelerini kullandı.



"ERMENİSTAN TÜRKİYE'NİN BİR İLÇESİ BİLE DEĞİL"

Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme sürecini değerlendiren Gülmezgil, “Burada Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri çok önemli. Ermenistan, Türkiye’nin bir ilçesi bile değil. Potansiyel bir tehlike oluşturmuyor. Aksine Türkiye’nin himayesine ihtiyaç duyan bir ülke. Ben her zaman söylüyorum, Türkiye’de bunu yapacak yegane lider de Recep Tayyip Erdoğan’dır. Çünkü o bir işe girdiği zaman adaletli davranıyor. Yine adalet ruhuyla Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki problemi sağlıklı çözebilecek tek kişi de Erdoğan’dır. Başka ülkeler, başka devlet başkanları bu işi çözemez. Seçimi İnşallah kazanırsa bir sonraki hamlesinin bu sorunu çözmek olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.