Ermenistan Azerbaycan sınırına asker yığıyor. Askeri araçların fotoğraflanması yasaklandı

Editör: Osmancan Erok

Azerbaycan-Ermenistan sınırında sular yine kaynamaya başladı.

1 Eylül’de Ermenistan Savunma Bakanlığı, sınırdaki Sotk ve Norabak köyleri yakınındaki bombardımanda dört askerinin öldüğünü ve bir askerinin de yaralandığını söyledi. Azerbaycan, Ermenistan'ın Kelbecer bölgesindeki sınırın ötesindeki mevzilerini insansız hava araçlarıyla vurduğunu ve üç askerin yaralandığını söyledi.

Ermenistan, Azerbaycan'ı sınırın yakınına güç yığmakla ve mevzilerini insansız hava araçları, havan topları ve hafif silahlarla vurmakla suçladı. Azerbaycan güç toplamayı reddetti ancak "misilleme tedbirleri" aldığını söyledi.

Bu gelişmelerin ardından Ermenistan, “Azerbaycan askeri provokasyon yapacak” gerekçesiyle sınıra asker sevkiyatı yapmaya devam ediyor.

Ermenistan medyası, Azerbaycan sınırına gönderilen askeri araçların fotoğraflarının alınmaması konusunda vatandaşlarına uyarılarda bulundu.

Azerbaycan Özel Kuvvetlerine ait birlikler, Ermenistan sınırına konuşlandı.

Azerbaycan Ordusu'nun Ermenistan sınırına "Elektronik Harp Sistemi" de gönderdiği belirtildi.

Azerbaycan Devlet Televizyonu:

Biz birlikte güçlüyüz!

Paşinyan, "Azerbaycan, Dağlık Karabağ ve Ermenistan'a karşı yeni bir askeri provokasyona girişme niyetini ortaya koyuyor." dedi.

Azerbaycan iddiaları "bir başka sahte siyasi manipülasyon" olarak kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Ermenistan, askeri-siyasi provokasyonlara son vermek ve barış sürecine engel oluşturmaya son vermek için Azerbaycan'a yönelik toprak iddialarından vazgeçmelidir." dedi.

ERMENİSTAN ABD İLE ORTAK TATBİKAT DÜZENLEYECEK

Ermenistan hükümeti Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 11-20 Eylül tarihleri ​​arasında ABD birlikleriyle ortak tatbikatlar düzenleyeceğini söyledi.

Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov Perşembe günü yaptığı açıklamada, tatbikatların bölgedeki istikrara zarar verdiğini belirterek, "Rusya güvenliğin garantörü olma rolünü yerine getirmeye devam ediyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, NATO'yu Ermenistan'ı "kendi zararlı etki alanına" sokmaya çalışmakla suçladı.