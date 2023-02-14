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Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın yaşanan depremler sonrası 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini açıkladı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 20:06
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Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Türkiye'ye geliyor
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Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ın Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası dayanışma ve taziye dileklerini iletmek için 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, 'Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan’ın Ülkemizi Ziyareti Hakkında' başlıklı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, ülkemizle dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecektir. Bakan Mirzoyan, Ankara’da Sayın Bakanımızla görüşmelerin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman’ı ziyaret edecektir."

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