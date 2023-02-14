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AKP'li Belediye Başkanı Tosyalı'nın dokuz gün sonraki ziyareti depremzedeleri çileden çıkardı

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden etkilenen Hatay'da, İskenderun Devlet Hastanesi'nin eski SSK binasının A bloğu yıkıldı. Depremden 9 gün sonra hastanenin enkazına gelen İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, acılı vatandaşın tepkisiyle karşılaştı. Tosyalı, tepkiler üzerine olay yerinden uzaklaştı.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:31
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AKP'li Belediye Başkanı Tosyalı'nın dokuz gün sonraki ziyareti depremzedeleri çileden çıkardı

AKP'li Belediye Başkanı Tosyalı'nın dokuz gün sonraki ziyareti depremzedeleri çileden çıkardı
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde, 10 ilin etkilendiği büyük depremde yıkılan binaların enkazlarındaki arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Arama-kurtarma çalışmalarının tamamlandığı enkazlar ise kaldırılıyor.

TAMAMEN YIKILAN BLOK İÇERİSİNDE YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ VARDI

Depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesindeki İskenderun Devlet Hastanesi'nin eski SSK binasının A bloğu çöktü, B bloğundaysa büyük hasar oluştu. A blok içerisinde Cerrahi Yoğun Bakım, Koroner Yoğun Bakım ve Dahili Yoğun Bakım üniteleri bulunuyordu.

2012 YILINDA ‘DEPREME DAYANIKLI DEĞİL RAPORU” VERİLMİŞ

İskenderun merkezinde 1968 yılında yapılan A bloğun, 1992 yılında çalışma kapasitesi arttırıldığı, hastanenin resmi internet sitesinde ise ‘Hastane Tanıtım Sunumu'nun ‘Talepler' bölümünde, “2012 yılında hastanemiz A bloğunda yapılan ‘Deprem Dayanıklılık Testi' raporu olumsuz gelmiştir” ifadesi yer alıyor.

BELEDİYE BAŞKANI 9 GÜN SORA İLK KEZ GELDİĞİ HASTANE ENKAZINDA TEPKİYLE KARŞILAŞTI

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, depremin 9. gününde yıkılan hastaneye il kez geldi. Enkaz başında yakınlarının çıkarılmasını bekleyen acılı vatandaşlar ise belediye başkanına tepki gösterdi.

DEPREMZEDEYE “BENİ SİNİRLENDİRME” DEDİĞİ İDDİASI

Belediye Başkanı'nın ise kendisine tepki gösteren vatandaşa, "Beni sinirlendirme" şeklinde karşılık verdiği iddia edildi. İddia üzerine vatandaşların tepkisi de arttı. Tosyalı, karşılaştığı tepki üzerine olay yerinden uzaklaştı.

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