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Eski Hilton oteli binası depremzedelere açılıyor. Ata Holding ikna edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin de ortağı olduğu 2020 yılında kapanan Hilton Otel, depremzedeler için açılıyor.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 18:41
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Eski Hilton oteli binası depremzedelere açılıyor. Ata Holding ikna edildi

Eski Hilton oteli binası depremzedelere açılıyor. Ata Holding ikna edildi
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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Hilton Otel'in depremzedelere açılacağını açıkladı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hilton Oteli'ni depremzedelerimizin kullanımına açıyoruz. Yüzde 23,5 ortağı olduğumuz Hilton Oteli binası için büyük ortak Ata Holding ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Teknik inceleme ve düzenlemenin ardından otel geçici konaklamaya açılacak" dedi.

ATA HOLDİNG REDDETMİŞTİ
2020 yılında kapanan yüzde 23,5 payla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Hilton Oteli'nin depremzedelere açılması diğer ortak Ata Holding tarafından "binanın satılacağı" gerekçesiyle reddedilmişti.

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