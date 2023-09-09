Avrupa Birliği Ermenilerin sözde seçimlerini tanımadığını açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Ermeni güçlerinin kontrolündeki Karabağ topraklarında yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini tanımadığını açıkladı.

KAYNAK: AA
Avrupa Birliği Ermenilerin sözde seçimlerini tanımadığını açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını" bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, AB'nin bugün Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere yönelik tutumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, bu seçimlerin yapıldığı anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını yineler" ifadesi kullanılırken, AB'nin "Karabağ Ermenilerinin fiili liderlik etrafında birleşmelerinin önemli ve mümkün olduğuna" inandığı ve Azerbaycan ile yapılabilecek sonuç odaklı görüşmeleri desteklemeye kararlı olduğu da vurgulandı.

boreell.jpg

AB İLE AZERBAYCAN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Joseph Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştüğünü belirtti. Borrell, "Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerimi yineledim. Laçın Koridoru'nun artık yeniden açılması gerekiyor. Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz" dedi.

Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdüren AB'nin, 1 Eylül'de Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu bildirilmişti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın kınama mesajının ardından, benzer bir mesaj da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

aa-20230831-32045072-32045061-arnavutlukta-azerbaycan-kultur-haftasi-basladi.jpg

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sözde seçimi, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket olduğunu belirterek, kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ermenistan, kendi halkını ve uluslararası toplumu aldatmaya yönelik gereksiz girişimlere, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialara son vermeli, normalleşme sürecine yapıcı bir şekilde katılmalı ve uluslararası yükümlülüklerine uymalıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan'da yaşayan Ermenilerle diyaloğu engellemesi, Azerbaycan'ın iç işlerine müdahaledir, ülkemizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır. Azerbaycan, uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri kararlılıkla önleyecektir.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir. Azerbaycan, uluslararası toplumun tüm üyelerini, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı atılan adımlara doğru siyasi değerlendirme yapmaya, Ermenistan'ın bu adımları atmasını önlemek için etkili tedbirler almaya, 'seçim' adı verilen bu yasa dışı faaliyetleri şiddetle kınamaya çağırmaktadır.

UKRAYNA'DAN AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'dan da Azerbaycan'a destek geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’nın, Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha ifade ettiği ve Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu" kaydedildi.

AZERBAYCAN UKRAYNA'DAKİ SEÇİMLERİ TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna'nın desteği, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını ifade etmesinin ardından geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ukrayna’nın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı ve destekliği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a yönelik kınama mesajının, Azerbaycan'ın Ukrayna'da Rusya tarafından düzenlenen seçimleri tanımadığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.

İlgili Haberler
İran, Azerbaycan sınırına askeri sevkiyat yapıyor. Tehlikeli gerilim
Sıcak gelişme: Ermeni güçleri Azerbaycan mevzilerine ateş açtı
Ermenistan maçında skandal. Azerbaycan bayrağı stada alınmadı
Ermenistan Milli Marşı ıslıktan duyulmadı
Ermenistan maçı öncesi stat dışında 'Karabağ bizimdir' sesleri
Öne Çıkanlar
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Türk futbol tarihine geçecek olayı Mirza Şeker açıkladı. Çağdaş Atan'dan tarihi çalım
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Milli Takım teknik direktörü kovuldu mu. Büyükekşi ve Kuntz arasındaki konuşmaları Şerafettin Tilki ifşa etti
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Kızılcık Şerbeti 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
Şansal Büyüka Milli Takımı kurtaracak ismi açıkladı: Gidin kapısında yatın
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
İzmir’in Kurtuluşu ne zaman? 9 Eylül 1922 İzmir’in Kuruluşu’nun önemi nedir?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
MasterChef All Star’da ödül oyununu kim kazandı? MasterChef All Star para ödülünün sahibi kim oldu?
Son Haberler
Ebrar top sektirince Quaresma kıskançlıktan çatladı. Quaresma ne ki! Beşiktaşlı Ebrar'ın yaptıklarına bakın... Spor
Ebrar top sektirince Quaresma kıskançlıktan çatladı. Quaresma ne ki! Beşiktaşlı Ebrar'ın yaptıklarına bakın...
Tekel bayide dehşet anları. Önce kovaladı sonra kurşun yağdırdı Yaşam
Tekel bayide dehşet anları. Önce kovaladı sonra kurşun yağdırdı
Pendik'te iki otomobil alev alev yandı Güncel
Pendik'te iki otomobil alev alev yandı
Trabzonsporlu Larsen Milli takımda sakatlandı Spor
Trabzonsporlu Larsen Milli takımda sakatlandı
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında hayatını kaybetti Yaşam
Genç sağlıkçı motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Depremin vurduğu Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edildi Dünya
Depremin vurduğu Fas'ta 3 gün ulusal yas ilan edildi
Marmaris’te çocuklar sokakta satranç oynadı Yaşam
Marmaris’te çocuklar sokakta satranç oynadı