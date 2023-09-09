Avrupa Birliği Ermenilerin sözde seçimlerini tanımadığını açıkladı

Avrupa Birliği (AB), Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda yapılan sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin "anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını" bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden, AB'nin bugün Karabağ'da düzenlenen sözde seçimlere yönelik tutumuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "AB, bu seçimlerin yapıldığı anayasal ve yasal çerçeveyi tanımadığını yineler" ifadesi kullanılırken, AB'nin "Karabağ Ermenilerinin fiili liderlik etrafında birleşmelerinin önemli ve mümkün olduğuna" inandığı ve Azerbaycan ile yapılabilecek sonuç odaklı görüşmeleri desteklemeye kararlı olduğu da vurgulandı.

AB İLE AZERBAYCAN ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Joseph Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada da Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la telefonda görüştüğünü belirtti. Borrell, "Karabağ Ermenilerinin karşı karşıya olduğu insani duruma ilişkin endişelerimi yineledim. Laçın Koridoru'nun artık yeniden açılması gerekiyor. Ağdam gibi diğer yollar çözümün parçası olarak açılabilir ancak alternatif olamaz" dedi.

Karabağ'daki Ermenilerin durumu konusunda Azerbaycan ve Ermenistan ile temaslarını sürdüren AB'nin, 1 Eylül'de Laçın Koridoru ve Ağdam yolunun açılması için aşamalı bir teklif sunduğu bildirilmişti.

TÜRKİYE VE AZERBAYCAN'DAN KINAMA

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde Ermeni güçlerinin kontrolündeki topraklarda düzenlenen sözde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'nın kınama mesajının ardından, benzer bir mesaj da Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, sözde seçimi, ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırı niteliğinde bir hareket olduğunu belirterek, kınadı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Ermenistan, kendi halkını ve uluslararası toplumu aldatmaya yönelik gereksiz girişimlere, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik iddialara son vermeli, normalleşme sürecine yapıcı bir şekilde katılmalı ve uluslararası yükümlülüklerine uymalıdır. Ermenistan'ın, Azerbaycan'da yaşayan Ermenilerle diyaloğu engellemesi, Azerbaycan'ın iç işlerine müdahaledir, ülkemizin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik bir saldırıdır. Azerbaycan, uluslararası kabul görmüş sınırları içerisinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik tehditleri kararlılıkla önleyecektir.

Bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının tek yolu, Ermeni silahlı güçlerin Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinden kayıtsız şartsız ve tamamen çekilmesi ve sözde rejimin feshedilmesidir. Azerbaycan, uluslararası toplumun tüm üyelerini, Azerbaycan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne karşı atılan adımlara doğru siyasi değerlendirme yapmaya, Ermenistan'ın bu adımları atmasını önlemek için etkili tedbirler almaya, 'seçim' adı verilen bu yasa dışı faaliyetleri şiddetle kınamaya çağırmaktadır.

UKRAYNA'DAN AZERBAYCAN'IN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK

Rusya ile savaşta olan Ukrayna'dan da Azerbaycan'a destek geldi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ukrayna’nın, Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan sınırları dahilinde egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklediğini bir kez daha ifade ettiği ve Karabağ sorununun siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinden yana olduğu" kaydedildi.

AZERBAYCAN UKRAYNA'DAKİ SEÇİMLERİ TANIMADIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Ukrayna'nın desteği, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'nın Rusya'nın Ukrayna'dan ilhak ettiği 4 bölgede yapılan yerel seçimlerin hiçbir hukuki geçerliliğinin olmadığını ifade etmesinin ardından geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan ve Ukrayna’nın birbirlerinin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü tanıdığı ve destekliği belirtildi.

Avrupa Birliği'nin Ermenistan'a yönelik kınama mesajının, Azerbaycan'ın Ukrayna'da Rusya tarafından düzenlenen seçimleri tanımadığını açıklamasının ardından gelmesi dikkat çekti.