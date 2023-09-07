Korkunç dedikodu yayıldı. Ermenistan maçında Azerbaycan bayrakları stada alınmayacak mı

Avrupa Şampiyonası elemelerinde yarın akşam Eskişehir’de oynanacak Türkiye – Ermenistan maçı öncesi TFF’nin tarihi bir skandal karar aldığı ortaya çıktı.

Eskişehir Atatürk Stadı’nda oynanacak Ermenistan maçında tribünlere Azerbaycan bayrağının alınmasına yasak getirildiği iddia edildi.

Batuhan Ekşioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Aziz Türk Milletinin evlatları!

Nereden geldiği belli olmayan bir talimatla Bylockçu @TFF_Org Başkanı Azerbaycan bayrağının Eskişehir’de oynayacağımız Ermenistan maçında açılmasına yasak getirmiştir.

@eskvaliligi ve @ValiAKSOY stada bayrak alınmayacağı konusunda polislere talimat vermiştir bu durum kabul edilemez! Derhal talimatınızı geri çekin sayın vali! Azerbaycan bayrağı kutsalımızdır ! #BayrağımaDokunmaTFF

DERNEKLER DE İDDİAYI DOĞRULADI

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu ve Eskişehir Azerbaycanlılar Derneği de iddiaları doğruladı.

İki dernek yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜYOR

İddiaların yayılması üzerine sosyal medyadan TFF'ye tepkiler çığ gibi büyüdü.

Sosyal medya kullanıcıları BayrağımaDokunma etiketiyle TFF'ye tepkilerini dile getirdi.

2009’DA AZERBAYCAN BAYRAKLARI ÇÖPE ATILMIŞTI

Daha önce de Ermenistan maçında farklı bir skandal yaşanmıştı.

Bursa'da 14 Ekim 2009 tarihinde oynanan milli maçta Azerbaycan bayraklarının stada sokulması yasaklanmıştı.

Güvenlik güçleri, taraftarların yanında getirdikleri, çakmak, bozuk para, şemsiye gibi eşyaların yanı sıra Azerbaycan bayraklarının da stada sokulmasına izin verilmedi.

Azerbaycan bayraklarının toplanma yöntemi ise büyük tepki toplamıştı.

Toplanan Azerbaycan bayrakları çöp tenekelerine atılmıştı.

Tarihe kara bir leke olarak geçen skandal süreç şöyle gelişti:

Bursa Valisi Şahabettin Harput, devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Azerbaycan bayrağı veya başka türlü flama ve sloganlarla buraya gelip, maç seyretmeye müsamaha göstermeyeceğiz ve müsaade etmeyeceğiz” dedi.

BAYRAKLAR TOPLATILDI

Olayın yargıya taşınması ve kamuoyundan gelen tepkiler üzerine geri adım atan Vali Harput, açıklamasının yanlış değerlendirildiğini savunarak, şunları kaydetti: “İyi niyetli, mütevazı olarak kendiliğinden yanında KKTC, Azerbaycan bayrağı taşıyanlara, -zaten Türk bayrağı olacaktır- taşkınlık ve sloganlarla böyle bir siyasi şeye çekmediği sürece herhangi bir engel olunmayacaktır.” Ancak, bu geri dönüş vatandaşları tatmin etmedi. Azeri bayrağının bir ara yasaklanıp sonra ’serbest’denilmesi halkta adeta tahrik etkisi yarattı. Vatandaşlar, maça Azerbaycan bayraklarıyla akın etti. İşte bu süreçte, devreye Ermenistan girdi. FIFA’ya başvuran Ermenistan Futbol Federasyonu, Azerbaycan bayraklarını kast ederek, maçta yabancı ülke bayraklarının açılmasının engellenmesini talep etti. FİFA, bu başvuruyu dikkate aldı. Maçın başlamasından 4.5 saat önce FIFA Genel Sekreteri Jerome Valeke imzasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na “Azerbaycan bayraklarıyla yapılacak eylemin hemen durdurulmaması halinde FIFA’nın maçı iptal edeceği” yolunda uyarı geldi. Ermeni taleplerini yerine getiren FİFA fermanı, derhal Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a iletildi.

Hemen Bursa Valisi Şahabettin Harput’u arayan Başbakan Erdoğan’ın, maç sırasında tribünlerde iki ülke ulusal bayraklarının dışında herhangi bir flama, bayrak veya pankart açılması halinde temsilcinin maçı durdurma ve oynatmama yetkisi bulunduğunu hatırlattığı öğrenildi. FIFA kurallarına uyulmasını isteyen Erdoğan’ın, Vali Harput’a gereğinin yapılması talimatı verdiği bildirildi. Futbol Federasyonu yetkililerinin Vali Harput’a, stada Azerbaycan bayrağı sokulması halinde FIFA’nın ağır yaptırımlar uygulayacağını bildirdiği anlatıldı.