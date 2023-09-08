Ermenistan Milli Marşı ıslıktan duyulmadı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu beşinci maçında Eskişehir'de Ermenistan ile karşı karşıya geliyor.
Maç öncesi Ermenistan'ın Milli Marşı okunurken stattan ıslık sesleri yükseldi.
Ermenistan milli marşı ıslık ve tepkiden duyulmadı.
Taraftarlar Ermenistan'da Türkiye'ye yapılanı karşılıksız bırakmadı.
ERİVAN'DA SAYGISIZLIK YAPILMIŞTI
A Milli Takımımız'ın 25 Mart'ta Erivan'da yaptığı Ermenistan maçında Ermeniler hakaretler yağdırırken, büyük saygısızlıklarda bulunmuşlardı. Vazgen Sarkisyan Cumhuriyet Stadyumu'nda maça 1 saat kala Türk vatandaşlarına hakaret eden Rock grubu ‘System Of a Down’a ait şarkılar çalınmış, İstiklal Marşımız ıslıklanmış, tribünde 'Nemesis' diye pankart açılmıştı.