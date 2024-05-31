Erol Bulut yerle bir oldu

Bu sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’nin başında geçiren Erol Bulut’un geleceği hakkında belirsizlik sürüyor.

SÖZLEŞMESİ BİTTİ

Sezonu 62 puanla 12. Sırada bitiren Cardiff City’de taraftarlar Erol Bulut’un oynattığı oyundan ve gösterdiği performanstan oldukça memnun kaldı.

Ancak sezon başında geldiği Cardiff City ile 1 yıllık sözleşme imzalayan Türk teknik adamın sözleşmesi sona erdi.

ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞÜYORDU

Bir süredir Hull City için Acun Ilıcalı ile görüşme halinde olduğu bilinen Erol Bulut gelen haberle yıkıldı.

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City Liam Rosenior’dan boşalan teknik direktör koltuğuna Tim Walter’ın getirildiğini açıkladı.

Böylelikle Hull City’nin başına geçme hayali imkansızlaşan Erol Bulut’un takımda kalma ihtimali güçlendi