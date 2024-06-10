Ersun Yanal yıldızları Diyarbakır'a çağırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal yıldızları Diyarbakır'a çağırdı

Amedspor yeni sezona iddialı bir giriş yapmak için tecrübeli teknik adam Ersun Yanal ile güçlerini birleştirirken transferde de gaza bastı.

TFF 1. Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi kadrosunu güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor.

Aziz Elaldı'nın başkanlığını yaptığı yönetim, hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Ersun Yanal'ın transfer radarına giren iki önemli isim ortaya çıktı: Kabongo Kasongo ve Younes Belhanda.

Kasongo, geçmişte Zamalek ve Al Wehda gibi takımlarda oynadıktan sonra Türkiye'de Boluspor ve Sakaryaspor formaları giydi. Sakaryaspor ile geçirdiği sezonda 8 gol kaydeden Kasongo'nun performansı, Amedspor'un dikkatini çekti.

Amedspor'un ilgilendiği diğer isim olan Younes Belhanda, futbol kariyerine Montpellier'de başladı ve Dinamo Kiev, Schalke gibi kulüplerde oynadı.

Galatasaray ve Adana Demirspor'da da top koşturan Belhanda, şu anda Katar'da Al Shammal SC forması giyiyor. Amedspor'un bu tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgilenmesi, takımın orta saha hattını güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Bu stratejik hamlelerle Amedspor, yeni sezonda 1. Lig'de iddialı bir konumda yer almayı ve taraftarlarını heyecanlandırmayı hedefliyor.

Yanal yönetimindeki Amedspor'un transfer politikası, deneyim ve gençlik arasında bir denge kurarak takımın geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.

İlgili Haberler
Galatasaray'daki Aziz Yıldırım'ı açıkladı
Son Haberler
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi Ekonomi
Dolar ne kadar olacak? Ünlü kuruluştan sinyal geldi
Feci kazada yaşlı adam can verdi Gündem
Feci kazada yaşlı adam can verdi
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı Yerel Haberler
Son yılan bükücü yılanı kıskıvrak yakaladı
Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor Yaşam
Pazarda pahalı görünce kendi yetiştirmeye başladı. Şimdi paraya para demiyor
Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı Ekonomi
Bakan Mehmet Şimşek: Bayram dış ticaret açığını artırdı
Yazın sıcak çarpması ve inmeden korunma yöntemleri. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar Sağlık
Yazın sıcak çarpması ve inmeden korunma yöntemleri. Uzman görüşleri ve bilimsel araştırmalar
Adana'da orman yangını Gündem
Adana'da orman yangını