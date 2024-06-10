Ersun Yanal yıldızları Diyarbakır'a çağırdı

TFF 1. Lig'e yükselen Diyarbakır temsilcisi kadrosunu güçlendirmeye yönelik adımlar atıyor.

Aziz Elaldı'nın başkanlığını yaptığı yönetim, hem yerli hem de yabancı oyuncularla görüşmelerini sürdürüyor.

Ersun Yanal'ın transfer radarına giren iki önemli isim ortaya çıktı: Kabongo Kasongo ve Younes Belhanda.

Kasongo, geçmişte Zamalek ve Al Wehda gibi takımlarda oynadıktan sonra Türkiye'de Boluspor ve Sakaryaspor formaları giydi. Sakaryaspor ile geçirdiği sezonda 8 gol kaydeden Kasongo'nun performansı, Amedspor'un dikkatini çekti.

Amedspor'un ilgilendiği diğer isim olan Younes Belhanda, futbol kariyerine Montpellier'de başladı ve Dinamo Kiev, Schalke gibi kulüplerde oynadı.

Galatasaray ve Adana Demirspor'da da top koşturan Belhanda, şu anda Katar'da Al Shammal SC forması giyiyor. Amedspor'un bu tecrübeli orta saha oyuncusuyla ilgilenmesi, takımın orta saha hattını güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor.

Bu stratejik hamlelerle Amedspor, yeni sezonda 1. Lig'de iddialı bir konumda yer almayı ve taraftarlarını heyecanlandırmayı hedefliyor.

Yanal yönetimindeki Amedspor'un transfer politikası, deneyim ve gençlik arasında bir denge kurarak takımın geleceğini şekillendirmeyi amaçlıyor.