Fenerbahçe'nin filminin izlenme rakamları açıklandı

Box Office'in verdiği bilgilere göre, film 354 salonda gösterime girdiği 16-18 Şubat haftasonunda 78.287 kişi tarafından izlendi. Film bu sürede 12 milyon 528 bin 201 TL hasılat yaptı.

Zaferin Rengi, 16-22 Şubat tarihleri arasında ise, aynı salonda 129.049 kişiye ulaşarak toplamda 19 milyon 255 bin 392 TL hasılat elde etti.

Zaferin Rengi, 1919'da İstanbul'u işgal eden düşmanlara karşı direnen insanların Anadolu'da başlattıkları mücadeleyi, General Harington Kupası efsanesi üzerinden anlatıyor.

1918-1923 yılları arasında gerçekleşen olaylara dayanan filmde, Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milli mücadele, işgal altındaki İstanbul'da da büyüyor. Bu dönemde futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için savaşıyor.