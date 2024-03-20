Ertuğrul Doğan hatasını kabul etti. Trabzonspor'a ceza verilmesini istedi

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Ertuğrul Doğan hatasını kabul etti. Trabzonspor'a ceza verilmesini istedi
Derbide yaşanan olaylar nedeniyle Trabzonspor'un cezayı hak ettiğini belirtti.

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan derbide yaşananlar nedeniyle cezalandırılmaları gerektiğini açıkladı.

İşte Ertuğrul Doğan'ın sözleri:

"İlk golden önce faul için VAR'ın devreye girmemesi, penaltıda kırmızı kartın verilmemesi, üçüncü golden önceki yine faulün verilmemesi... Bunun gibi şeyler gerçekten, bizim seyircimizi tahrik etmiştir. Bu doğrudur. Bu bizi de çok üzüyor. Şunu asla unutmamak lazım. Biz geldiğimiz günden beri adalet diyoruz, yıllardır adalet diyoruz. Kendi içimize de bakacağız. Sahada ne olursa olsun, seyircimiz ne kadar davasında haklı olursa olsun, ki haklıdır, hiçbir şekilde sahanın içerisine müdahale olmaması gerekiyordu"

"Trabzonspor Kulübü yönetimi, Trabzonspor'un hakkını savunur. Biz böyle yaparak haklı davamızda haksız oluyoruz. Sahaya inmekle, sahada birine bir şey yapmakla bir şey olacaksa kralını yaparız. İşler böyle yürümüyor. Yıllardır böyle yürümediğini gördük. Bu yaptığımız işlerin bize zarar vermekten başka getirisi yok. Trabzonspor sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekir. Çok net söylüyorum"

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