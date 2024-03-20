A Milli Takım'a yeni takviye. Apar topar Riva'ya çağırıldı

Kaynak: Futbol Federasyonu
A Milli Takım'a yeni takviye. Apar topar Riva'ya çağırıldı
Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşılaşacak olan A Milli Takım kadrosuna takviye yapıldı.

22 Mart'ta Macaristan ve 26 Mart'ta Avusturya ile oynayacağı özel maçların hazırlıklarını sürdüren A Milli Takım kadrosuna Galatasaraylı Abdülkerim Bardakcı da dahil edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklamada, "Galatasaray'da forma giyen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için hazırlıklarına İstanbul'da devam eden A Milli Takımımızın aday kadrosuna dahil edildi. 29 yaşındaki futbolcu, akşam saatlerinde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak." denildi.

Teknik direktör Vicenzo Montella'nın ilk açıkladığı kadroda kendisine yer bulamayan Abdülkerim bu kararla apar topar Riva'daki kampa katılmak için harekete geçti.

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