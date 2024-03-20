AKP'nin Trabzon adayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci ilan etti. Ali Koç'a 'Şov yapıyor' dedi

Kaynak: Haber Merkezi / AA
AKP'nin Trabzon adayı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci ilan etti. Ali Koç'a 'Şov yapıyor' dedi
Trabzonspor'a destek için yapılan toplantıda AKP'nin Trabzon adayı Ahmet Metin Genç'in, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci ilan etmesi iki kulüp taraftarlarını ayağa kaldırdı.

Olaylı Fenerbahçe maçının ardından Trabzonspor adına birlik beraberlik amaçlı düzenlenen toplantıya AKP Trabzon Başkan Adayı Ahmet Metin Genç de katıldı.

Genç'in; Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yönelik ifadeleri iki kulüp taraftarlarının büyük tepkisine yol açtı.

Genç, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA'nın sitesinde 'şikeci kulüp' olarak yer aldığını belirttiği açıklamasında şu sözleri sarf etti:

"UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç için de sert ifadeler kullanan Ahmet Metin Genç, "Rakip takımın başkanı bu işi farklı bir mecraya çekiyor. Ligden çekilme gündemli olağanüstü genel kurul kararı alıyorlar. Bu başka yere taşımak isteniyor" yorumunu yapan Genç daha sonra şöyle konuştu:

"Sayın Ali Bey... Sen olağanüstü genel kurul kararı alacaksan ben Trabzonspor’un 3 Temmuz'da şikeyle hakkını çaldığınız kupayı gündeme almayı isterim. Ses kaydın bizde. 3 Temmuz 2011’den sonra Fenerbahçe’yi 1. Lig’e düşürmeye gidiyorum diyen de sendin. Ama yapamazsınız bunu. Şov yapıyorsun. Başınızın 3 Temmuz'dan sonra beladan kurtulmadığını söylüyorsun. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz. Ali Koç alt lige düşürebiliyorsa düşürsün bakalım, lig düzelir belki. 13 sene önce de aynısını söylemişti" dedi.

Bu arada destek toplantısına CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de yer aldı.

Suiçmez konuşmasında Mehmet Uçum ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıklamalarını hatırlatınca toplantıda bulunan AKP adayı Metin Genç ve beraberindeki heyet “siyaset yapıyorsun” diyerek Suiçmez’in sözünü kesmeye çalıştı.

Suiçmez AKP’li adaya "2010-2011 şampiyonluk kupasının kimde olduğunu herkes biliyor. Kimse kimseden fazla Trabzonsporluluk taslamasın" ifadelerini kullandı.

Ahmet Metin Genç ve beraberindekiler toplantı alanını terk etti.

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