Türk sporunda yeni yol haritasının adını Recep Çınar açıkladı

Türkiye’nin gündemi malumunuz…

Birincisi seçim…

İkincisi geçim…

Üçüncüsü mü?

Futbol!

Ama ne futbol…

Kan gövdeyi götürüyor…

TFF, MHK, hakemler, başkanlar, teknik adamlar, oyuncular, seyirciler, holiganlar vs…

Bütün bunlar olurken, gözümüzde ve gönlümüzde her zaman yeri ayrı olan amatör branşlar, federasyonlar, başkanları (hepsi değil), teşkilata ve illere atananları ıskalamadık…

Teşkilatta güzel işler oluyor…

Yaklaşık 12 yıl bu görevi yaptıktan sonra siyasete soyunan ve Konya’dan milletvekili seçilen Mehmet Baykan’dan sonra Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne vekaleten Ömer Altınsoy atandı…

Geçtiğimiz günlerde de görevinden alındı…

Görevde kaldığı süre içerisinde ne yaptı derseniz, Murat Kocakaya ve Fatih Uysal gibi, işin ehli insanların şemsiyesi altında koltuğunda rahat rahat oturdu!

Bu bir iftira değil, gerçek…

Diyeceksiniz ki niye?

Anlatayım…

İşitme Engelliler Kış Olimpiyatları’nın 20.cisi yapıldı…

Erzurum’da…

Dünyanın öbür ucundan, yani Brezilya dahil 36 ülkeden 1003 sporcu Erzurum’a gelerek kıyasıya, ama sessiz sedasız yarıştı…

Bu ülkenin sporunu yöneten bir insan olarak, böyle bir organizasyonun başında, ortasında, sonunda yoksan, kusura bakma ama, o koltukta oturmayı da hiç, ama hiç hak etmedin…

Neyse ki, hak eden birisi geldi…

Veli Ozan Çakır…

Modern Pentatlon Federasyon Başkanlığına aday olduğu seçimde, TSYD delegesi olarak oyumuzu kendisine verdik…

Zaten tek adaydı…

Federasyonda iyi işlere imza attığını biliyorum…

Çok yakın olmasa da kendisi hakkında bir fikrim var…

Tereddütsüz bir spor adamı…

Akademisyen…

Spor sosyolojisi alanında doktora tezini de tamamlamış…

En önemlisi de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’de kısa mesafede büyük işler çıkarmış…

İcraatlarını tek tek saymaya kalksak, sayfalar yetmez…

Bakan Osman Aşkın Bak’ın en yakınındaki isim olarak önemli projelerde de imza atmış, aktif bir spor adamı…

Konya’da yapılan “İslam Oyunları”nda yaptığı çalışmalarla da bir adım öne çıktığına şahidim…

Acayip bir spor adamı…

“Teşkilata sporun içinden gelen en önemli spor adamlarından birisi” dersek, abartmış olur muyuz?

Sanmıyorum…

Bir kere İstanbul Spor AŞ’de yoğrulmuş…

İstanbul Spor AŞ, Spor Bakanlığı gibi önemli bir kurum…

Onun için de, Veli Ozan Çakır, Türk sporuna, özellikle olimpik branşlara mutlaka elini değecektir…

Çünkü, iyi bir proje adamı…

Belli ki, tüketen değil, üreten bir adam…

Kısa zamanda Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde yapacağı çalışmalarla Türk sporunun yol haritasını yeniden çizecek ya da belirleyecektir…

Ne diyebilirim, “Allah yolunu açık etsin” demekten başka.

KONYA’NIN YENİ İL MÜDÜRÜ BİRDAL ÖZTÜRK

Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır’dan önce, Spor Hizmetleri Konya İl Müdürü de değişti…

Kim gitti?

Aburrahman Şahin…

Başarılı mıydı?

Hem de çok…

Sessiz sedasız, kimseyle didişmeden işini yaptı…

Verdiği emekler için teşekkür etmek lazım…

Yerine kim geldi?

Birdal Öztürk…

Trabzonlu…

Beden Eğitimi mezunu…

Sporun içerisinden gelen ve sporu bilen bir adam…

Konya, Trabzon ve Erzurum’dan sonraki üçüncü görev yeri…

Kendisi gelmeden, namı geldi Konya’ya…

Çalışkan olduğunu söyledi…

Kim söyledi?

Genel Müdür yardımcısı Murat Kocakaya…

Erzurum-Ankara yolculuğumuzda konuştuk ve iyi şeyler söyledi Birdal müdür için…

Rahat bırakırlarsa ve siyasiler de gereken desteği verirlerse, Konya’da iyi iş çıkarır…

Sadece bir isteğim olacak kendisinden; darmadağın olmuş Spor İl Müdürlüğü çalışanlarını bir araya getirir, bir çatı altında toplarsa, Konyalılar kendisini ömür boyu unutmazlar…

Ve bir de “bisiklet veledromu”na kafa yormalı…

“İslam Oyunları”ndan sonra, tek yarış yapılmadı ve kuzu gibi yatıyor veledrom…

Bir önceki Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile bu konuda yüz yüze 2-3 kez konuşmama ve “kesinlikle ilgileneceğim” demesine rağmen, atılan tek bir adım olmadı…

Yazık.