Beşiktaş ayaklandı. AKP'li adaya çok sert 2010 2011 cevabı

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'a destek için düzenlenen toplantıda Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi şikeci ilan etti.

Genç, iki kulübün 2010-11 sezonunun Süper Kupa maçını oynama isteği ile ilgili olarak, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" dedi.

Bu skandal sözlere ilk tepki Beşiktaş Kulübü'nden geldi.

Kulübün sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"Biz Beşiktaşız!

121 yıldır Şerefimizle Oynar Hakkımızla Kazanırız.

Müzemizde tek bir haram kupa yoktur. Beşiktaş JK olarak siyasetle aramıza hep mesafe koyarak tüm siyasi partilere eşit durmayı başarmış onurlu bir geçmişe sahibiz.

Siyasi ikballeri doğrultusunda kulübümüzü tehlikeli polemiklere çekmeye çalışanlara bu fırsatı tanımayacağız. Kulübümüzle ilgili yapılan isnadın hiçbir maddi ve hukuki dayanağı yoktur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki bu söyleme sebebiyet verenler yapmış oldukları kumpasın bedelini yüce Türk yargısı önünde sanık sıfatıyla yargılanmak suretiyle ödemektedirler. Bu yargılama neticesinde alacakları cezalarla şanlı tarihimizi lekelemek isteyenleri kamuoyu, tüm çıplaklığı ile öğrenecektir.

Esasen kulübümüzü siyasete alet ederek isnatta bulunulması bir suç olup, bu haksız ve hukuka aykırı isnatlar sebebiyle her türlü hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır.

Bir kez daha belirtmek isteriz ki, yıllardır beklediğimiz 2010-2011 Sezonu Süper Kupa final maçını oynamak Beşiktaş’ın hakkıdır.

Herkes bilmelidir ki, o kupayı almak için sahaya çıkıp her zaman olduğu gibi şerefimizle mücadele vereceğiz.

Saygılarımızla.

Beşiktaş JK"