Yılmaz Özdil Fenerbahçe'ye bunların neden yapıldığını açıkladı. Açıklamaları deprem yaratacak

Trendyol Süper Lig’in 30. Haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde son düdüğün çalmasının ardından ortalık karıştı.

Sarı-lacivertli futbolcuların 3-2’lik galibiyete sevinmesine tepki gösteren bazı Trabzonsporlu taraftarlar sahaya girerek oyunculara saldırdı.

Yaşanan bu skandal olayın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sezon başından beri yaşanan rezilliklere isyan ederek olağanüstü genel kurula gidileceğini ve gerekirse takımı ligden çekeceklerini açıkladı.

Ali Koç’un bu açıklamalarını değerlendiren ünlü gazeteci Yılmaz Özdil Fenerbahçe’nin yaşadığı bu olaylar hakkında flaş bir iddiada bulundu.

İşte Yılmaz Özdil’in açıklamaları:

"Herkes bu mevzuyu konuşuyor yani Fenerbahçe Ali Koç, Fenerbahçe Yönetimi artık işlerin çığırından çıktığı bu Trabzon'daki olaylar üzerine Süper Lig'den çekilme kararını değerlendirmek üzere olağanüstü toplantı kararı aldı Fenerbahçe. Bu sezonun başından beri bu yaşanan şiddet olaylarına karşı tavır alabilmek için, Fenerbahçe'ye yönelik olduğunu düşünüyorlar, bir alt lige düşürülmeye bile göze almış vaziyette öyle görünüyor"

"TÜRK FUTBOLUNUN DEĞERİ ÇÖP OLUR"

"Kulüpler birliği başkanlığından istifa eden Ali Koç Fenerbahçe ve Türk futbolu adına bence tarihi bir açıklama yaptı. ‘Her gün ölmektense bir gün öleceğiz’ dedi. ‘Bir sene alt kümede oynar çıkarız çıkamayız ama hiç olmazsa herkes aklını başına alır artık’ dedi. Fenerbahçe'nin olmadığı bir Süper Lig ne olur çöp olur. Aynı şekilde aynı kararı Galatasaray veya Beşiktaş alsa aynısı olur. Ya üç büyüklerden birinin olmadığı bir Süper Lig tarih göre Türk futbolunun değeri ne olur çöp olur"

"MESELE SİYASİ BASKI MESELESİ"

"Şimdi herkes karnından konuşuyor ama Fenerbahçe'den bu Suudi Arabistan'da yapılmayan maçın intikamını almaya çalışıyorlar. Elbette herkes inkar eder. Yani ama Ali Koç'tan Gezi Parkı olaylarındaki Divan otelinin intikamını almaya çalışıyor. Pürüzsüz ihale ile kazanmasına rağmen Koç grubunun elinden milli tank projesini aldılar, milli gemi projesini aldılar. Şimdi Fenerbahçe'nin başına gelenleri bu siyasi olaylardan bu siyasi etkilerden bağımsız düşünmek mümkün mü saflık olur. Herkes bu meseleyi Fenerbahçe meselesi ne futbol meselesi zanneder ama kesinlikle değil Bu mesele apaçık siyasi mesele siyasi baskı meselesi"

"AKP FUTBOLU SİYASETE ALET ETTİ"

"Bakın yandaş medyayı takip edin lütfen Ekrem İmamoğlu'nu Trabzonspor konusunda açıklama yapmaya zorluyorlar niye? Çünkü bu mesele futbol meselesi filan değil yerel seçimin siyasi hesapların ta kendisi. AKP iktidara geldi futbola burnunu soktu futbolu siyasete alet etti kendi çıkarlarına alet etti hepimizin ortak değeri olan Türk futbolu işte bu hale geldi. Türk futbolunun o günden beri iki yakası bir araya gelmedi"