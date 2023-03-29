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Trabzonspor'da paralar banka hesaplarına yatmaya başladı

Trabzonspor'da yeni yönetimin gelmesi ile birlikte çalışmalar başladı. Başkan Ertuğrul Doğan, ilk icraatleri gerçekleştirdi.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 15:30
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Ertuğrul Doğan ilk icraatını yaptı

Trabzonspor'da paralar banka hesaplarına yatmaya başladı
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TURGAY BEŞYILDIZ / Yeniçağ
     Trabzonspor’da yeni yönetim ilk olarak maddi sıkışıklığı masaya yatırdı. 
     Seçimli Olağanüstü Genel Kuruldan iki gün sonra, mart ayı başında ödenmesi gereken personel maaşlarını, hemen hesaplarına yatıran bordo mavili yönetim göreve hızlı başladı. Haliyle bu hareket personelin yüzünü güldürdü. 
     Yönetim içinde görev dağılımının yapılmasının ardından da, ciddi ödemelerin içine giren bordo mavililerde, çoğu yabancı bir grup futbolcusunun geriye dönük kasım ayı maaşları ödendi. 
     Bordo Mavili kulübün yeni yönetimi, önümüzdeki on gün içerisinde de geçtiğimiz aralık ayının maaş ödemesini yapmayı hedefliyor.
     Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul öncesi, kulübe alacakları nedeniyle ihtar çeken ve serbest kalma ihtimalleri doğan, çoğu yabancı uyruklu bir grup oyuncunun ödemeleri yapılarak, içinde bulunduğumuz ayın bitmesine iki gün kala, son dakika golü gibi, serbest kalma durumunun önüne geçildiği öğrenildi. 
     Önümüzdeki 31 Mart  tarihine, yani iki güne kadar “Borcu yoktur” kağıdı alması gereken Trabzonspor Kulübü, toplamda acil olarak yaklaşık 333 Milyon Lira gibi bir rakam ödemesi yapması gerekecek. 
     Bu rakamın yarısını bulan ve kalanı için de çalışmalarına hızla devam eden bordo mavili kulübün çiçeği burnundaki yönetimi, 2 gün içerisinde de futbol camiasına olan diğer borçları da ödemesi de bekleniyor.
     Trabzonspor’da ödemelerin tamamlanmasıyla birlikte, kulübün kendi web sayfasından; kongre üyelerine ve camiasına, yazılı bir açıklamayla bilgilendirme yapması da bekleniyor.
     Öte yandan, Trabzonspor ile  henüz profesyonel maç tecrübesi yaşayamayan U 19 Takımının kaptanı ve golcüsü Süleyman Cebeci’nin bu sezon sonuna kadar olan sözleşmesi sona eriyor.
      Cebeci, bu sezon U-19 ve iptal edilen Rezerv Ligi dahil, 23 maçta 17 gol ve 10 asistlik performansıyla göz doldurdu. Sergilemiş olduğu iyi performansla dikkatleri de üzerine toplarken, kulübün kendisiyle bugüne kadar sözleşme uzatmaması da kafaları karıştırıyor.

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