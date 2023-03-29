Trabzonspor'un seçimi iptal edilebilir. Tüzük nasıl delik deşik edildi? Levent Tan açıkladı

Trabzonspor Kulübü’nün 25–26 Mart 2023 tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulu’nda bir dizi skandal yaşandı. Genel Kurul Divanının verdiği / veremediği kararlar ve kurulların ihmal ettiği görevler büyük sonuçlara yol açacağa benziyor.

Mesela; bu kararlar nedeniyle Ertuğrul Doğan ve Yönetim Kurulu’nun görev süresi tahmin ettiklerinden çok daha az olabilir. Bazı yöneticilerin görevleri sona erebilir veya başlamadan bitebilir.

Nasıl mı?

Sırayla açıklayalım…

Tüzük, üç günde nasıl “delik deşik” oldu hep birlikte görelim!

1) Trabzonspor Kulübü tüzüğünün 52/C maddesinde, “İstişare Kurulu; Seçimli Genel Kurul toplantılarında tüm başkan adayları ile görüşüp mutabakat sağladıktan sonra Genel Kurul Divanı’nı oluşturur” denilmektedir.

İlgili tüzük maddesinde “tek adaylı genel kurullarda bu madde uygulanmaz” gibi bir ifade olmadığına göre bu hükmün rutin bir biçimde uygulanması gerekirdi. Ancak; İstişare Kurulu tarafından oluşturulması gereken divan, kongrede aday olan başkan ve yönetim kurulunun verdiği önergeyle oluşturulmuştur.

Haliyle; tüzüğün 52/C hükmü uygulanmamıştır.

Trabzonspor’da Olağanüstü Genel Kurul Divanı

2) Trabzonspor Kulübü tüzüğünün 30. maddesinde, “En son Olağan Genel Kurul toplantısına katılma hakkı elde etmiş bulunan üyeler, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılma hakkına sahiptir” denilmektedir.

Ayrıca yine Trabzonspor Kulübü tüzüğünün 31/A maddesinde ise “Derneğe aidat borcu bulunanlar, Genel Kurul toplantılarına katılamaz, oy kullanamaz ve dernek organlarına seçilemez” denilmektedir.

Buna göre; aidat borcu nedeniyle bir önceki Olağan Genel Kurul toplantısına katılma hakkı bulunmayan ve mevcut hazirun listesinde adı yer almayan Serkan Kılıç ile İmdat Yılmaz’ın 25–26 Mart tarihlerinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul için salona girişi ve Yönetim Kurulu başta olmak üzere hiçbir organa seçilme hakları yoktur.

Ancak; her iki isim de Olağanüstü Genel Kurulda Ertuğrul Doğan Başkanlığındaki listede yer almış, seçim sonrası “Yönetim Kurulu Asil” ve “Yedek Üye” unvanlarını kazanmış, pazartesi günü itibariyle de mazbataları teslim edilmiştir.

Haliyle; tüzüğün 30 ve 31/C maddeleri uygulanmamıştır.

Ancak; İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü yetkilileri konuyla ilgili olarak bu tüzük maddesinin kanuna aykırı olduğunu, Olağan veya Olağanüstü Genel Kurullara o gün itibariyle aidat borcu olmayan her üyenin katılabileceğini ve itiraz halinde tüzüğün ilgili maddesinin iptal edileceği ifade etmektedir.

Buradan anlaşılıyor ki; Trabzonspor Kulübü’nün tüzüğü yanlıştır! Ve Trabzonspor Kulübü’nün Olağanüstü Genel Kuruluna sadece Serkan Kılıç ve İmdat Yılmaz değil, belki de binlerce üyenin daha katılma ve seçilme hakkı vardır.

Nihayetinde; bu da bir başka tartışma demektir.

Trabzonspor Kulübü’nün yeni yönetimi

3) Trabzonspor Kulübü tüzüğünün 81/B maddesinde, “Çizili ya da hangi üye tarafından kullanıldığı belli olacak şekilde işaret konulmuş, yazı ya da şekil taşıyan oy pusulaları geçersiz sayılır” denilmektedir.

Ancak; Ali Sürmen başkanlığındaki Olağanüstü Genel Kurul Divanı dün yaptığı açıklamada kısmen veya tamamen çizili oy pusulalarını “duruma göre” geçerli saydıklarını ifade etmektedirler. Buna göre; kongre günü 919 olarak açıklanan Ertuğrul Doğan’ın oyu birdenbire 1157 olmuş, yönetim kurulu listesinde ise 1007 ile 1104 arası oy alan üyelerin olduğu belirtilmiştir.

Tüzüğün ilgili maddesi çok net, bu mümkün değildir!

Trabzonspor Kulübü’nün seçimlerinde “liste çizme” veya “liste delme” yoktur, kaldırılmıştır. Pusulalarda başkan ve yönetim kurulu ayrı olarak yazılsa bile bir bütün halinde oylanır. Eğer ki oy pusulalarında çizik, işaret, çarpı, yazı vesaire varsa bu tamamen “geçersiz oy” olarak kabul edilmektedir. Kaldı ki; Trabzonspor Kulübü’nün tüzüğünde “Başkan ve yönetim kurulu ayrı oylanır, ayrı seçilir” diye bir madde falan da yoktur. Eğer öyle olsa başkanlık pusulasının ayrı, yönetim kurulu pusulasının ayrı olarak sandığa atılması gerektir.

Zaten bu ve benzeri “çizik” olaylarının önüne geçmek, Başkan adayı ve listesinin bir bütün halinde yönetim kurulu oluşturmasını sağlamak için tüzük mevcut haliyle düzenlenmiştir.

Bu doğrultuda; tüzüğün 81/B maddesi uygulanmamış, sandıktan çıkan tüm “çizik” oylar geçerli sayılmış, bu geçerlilik üzerinden Trabzonspor Kulübü’nde başkan ve yönetim kurulu üyelerine mazbataları verilmiştir.

Ne yazık ki; bu durum mahkemeye gidilmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul’un iptalini gerektirecektir.

Daha da vahimi; bu yapılan uygulamayla, gelecekte bir başka senaryonun daha kapısı aralanmıştır. Örneğin, yarın iki veya daha fazla listenin yarıştığı bir genel kurulda, A listesinin Başkan adayı çizikler sonrası B listesinin Başkan adayından fazla oy alırsa B listesindeki yönetim kuruluyla Trabzonspor Kulübü’ne başkan olarak seçilecektir. Bu olmaz, tüzüğe açıkça aykırıdır.

Trabzonspor Kulübü’nün 2004 yılından sonra yaptığı seçimlerde çizili, yazılı, işaretli vesaire tüm oylar “geçersiz” sayılmış ve iptal edilmiştir. Bu uygulama çok nettir. Yani; siz bugün kalkıp da başkan oylarını ayrı, yönetim kurulu oylarını ayrı sayamazsınız.

Kongre Divanının seçim sonuçları tutanağı

4) Trabzonspor Kulübü tüzüğünün 41/C maddesinde, “Başkan Yardımcısı: Görev alanını ve dörtten fazla olmamak üzere sayısını Yönetim Kurulu tespit eder. Başkan ve Asbaşkana yardımcı olur” denilmektedir.

Ancak; önceki gün saat 17.30’da Trabzonspor Kulübü’nün resmî sitesinden duyurulan görev dağılımında, Yönetim Kurulu’nda altı (6) adet “Başkan Yardımcısı” unvanının yer aldığı, Serkan Kılıç, Ali Haydar Gedikli, Faruk Hacıhaliloğlu, Nevzat Kaya, Taner Fikret Saral ve Yahya Karahasan’ın Trabzonspor’da Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildiği görülmektedir.

Bu da olmaz! Trabzonspor Kulübü’nde nasıl ki iki adet “asbaşkan”, üç adet “genel sekreter”, olmuyorsa, altı adet “başkan yardımcısı” da olmaz. Yönetim kurulu içerisindeki görevlendirmelerin nasıl, ne şekilde ve ne kadar sayıda olacağı net bir biçimde açıklanmıştır.

Bu doğrultuda; Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu hali hazırda Trabzonspor Kulübü tüzüğünün 41/C maddesine aykırı hareket etmektedir.

Trabzonspor Kulübü’nde görevlemdirilen Başkan Yardımcıları

Ne diyeceğimi bilemiyorum…

Trabzonspor Kulübü’nün 25–26 Mart 2023 tarihlerinde yaptığı Olağanüstü Genel Kurul zaten öncesi ve esnasında çok tartışmalıydı, sonrası da çok tartışmalı bir hale geldi. En üzücü olanı ise; sportif ve ekonomik olarak dibe vurmuş olan Trabzonspor Kulübü’nün idari olarak da tepetaklak olması!

Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Ali Sürmen ve beraberindeki kongre divanı, mimarı oldukları tüzüğe aykırı davranarak çok büyük bir yanlış yaptılar… Bu yanlış ne yazık ki Ertuğrul Doğan’ın başkanlık süresini ve sürecini doğrudan etkileyecek.

Yönetim Kuruluna seçilecek üyeleri denetlemesi gereken Sicil Kurulu görevini eksik ve yanlış yaptı… Bu yanlış ne yazık ki Serkan Kılıç ve İmdat Yılmaz’ın yöneticilik sürelerini ve süreçlerini doğrudan etkileyebilir.

Trabzonspor Kulübü’nün tüzüğüne ilk önce kendisi uyması gereken Yönetim Kurulu bol keseden unvan dağıtarak yanlış yaptı… Bu yanlış ne yazık ki yönetim kurulu üyelerinin kariyerini ve saygınlığını doğrudan etkileyecek.

Değer miydi, bilmiyorum.

Ertuğrul Doğan 100 oy daha az alsaydı ne olurdu? Hiç… İki kişi “Başkan yardımcısı” olmasaydı da başka bir unvan alsaydı ne olurdu? Hiç…

Trabzonspor Kulübü’nü kurulları ve kurallarıyla yönetilen bir kurum halinde yaşatmak varken aksini tercih etmek niye?

Hiç aklım almıyor, hiç!