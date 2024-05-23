Ertuğrul Özkök 1 milyon kişinin neden işsiz kalacağını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ertuğrul Özkök 1 milyon kişinin neden işsiz kalacağını açıkladı

Gazeteci ve Sosyolog Ertuğrul Özkök, Google Türkiye’nin yapay zeka ‘Gemini’yi tanıttığı toplantıya katıldı.

İstanbul Modern’de düzenlenen toplantıda 20 gazeteci ve uzmanın yer aldığını belirten Özkök, Türkiye’nin yapay zekada Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin gerisinde olduğunu yazdı.

Özkök’ün önemli toplantıdan aktardığı notlar şöyle:

Araştırmanın bana göre en önemli üç sonucu şunlar:

BİR: Eğer Türkiye, üretken yapay zekâ kullanımını geniş bir uygulama alanı bulursa bu Gayrisafi Milli Hasıla’ya yıllık yüzde 5 ek artış sağlayacaktır.

İKİ: Ancak üretken yapay zekânın yaygın kullanımında 5 yıllık bir gecikme olursa 10 yıl sonunda GSMH’daki bu yüzde 5 ek artışı yüzde 1’e indirecektir.

ÜÇ: Türkiye, üretken yapay zekâ kullanımının çeşitli alanlarında Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin gerisinde kaldı.

Benim için ülke çapında en önemli üç sonucu bu araştırmanın. Ancak bu tablo size karamsar gelmesin. Çünkü araştırma daha çok, üretken yapay zekâ kullanımının sağlayacağı çok olumlu gelişmeler üzerine yoğunlaşmış. Onun yapacağı katkı çok büyük olacak.

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Üretken yapay zekânın yoğun biçimde kullanılması halinde, 10 yılsonunda, Türk ekonomisine;

42-48 milyar dolarlık üretkenlik artışı sağlayacak.

(*) Yeniden istihdama 10-12 milyar dolarlık katkı yapacak.

(*) Çalışanların yeniden istihdamının yol açacağı yükten 2 milyar dolar azalma sağlayacak.

(*) Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya katkısı ise 50-60 milyar dolar civarında olacak.

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1 MİLYON KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Üretken yapay zekânın yoğun kullanımı, yılda 70-140 bin kişi arasında insanın işsiz kalmasına yol açacak. Yani 10 yılda 1 milyona yakın insan demek bu. Bu da çalışan nüfusun yüzde 3’üne karşılık geliyor. Ancak bu yüzde 3 yine de Türkiye’de geçmiş işgücü değişim ortalamasının altında kalıyor.

650 BİN ASİSTAN İŞİNİ KAYBEDEBİLİR

Yapay zekâ kullanımından en çok etkilenen insanlar büro asistanları olacak. Yani eski deyişle sekreterler ve asistanlar.

Önümüzdeki 10 yılda 650 bin büro asistanı işini kaybedecek veya başka işe yönlendirilecek.

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