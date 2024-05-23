Bahçeli’nin sağ kolundan Özgür Özel’e çok ağır sözler ve tehditler

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Hendek Davası ile ilgili açıklamalarını eleştirerek, “Türkiye’yi, Cumhurbaşkanımızın değil de başkalarının yönettiğini iddia eden Özgür Bey ve yönetimine soruyorum, mertçe cevap vermelerini bekliyorum” ifadelerini kullanmış ve 4 soru sormuştu.

Partisinin Meclis grubunda konuşan Özgür Özel ise Bahçeli'nin kendisine yönelttiği soruları kimin yazdığını bildiğini belirterek, "Ben o soruları kimin yazdığını biliyorum. MHP örgütünün illallah dediği ikili" ifadelerini kullanmıştı. "Şu meşhur ikili var ya. Gerçek MHPlilerin tüylerini diken diken eden ikili. Gece bir elinde bardak, bir elinde tweetler atan, 'Meclis'in uzman çavuşuyum' diyen var ya... O ikisi 4 tane soru yazmış promptera" demişti. Özel de Bahçeli'nin 4 sorusuna karşılık şu 4 soruyu sormuştu:

Bu iki kişinin isimleri Sinan Ateş iddianamesinden nasıl ve kimler tarafından iddianameden ayıklanmıştır? Ülkü Ocakları Başkanlığı yapmış birinin ölümünden sonra kimse tweet atmayacak cenazeye gitmeyecek taziye bildirmeyecek diyen hangi ikisidir? Bu talimatı partiye hangi ikisi yaymıştır? Tetikçiyi kaçıran aracın fotoğrafları açığa çıkıp Ülkü Ocakları Genel Başkanına bu aracın ceza yemeyecek, trafikte durdurulmayacak statüsüne getirilmesine hangi ikisi katkı sağlamıştır? İran Cumhurbaşkanı'nın ölümünün üzerindeki sis perdesi aralansın' diye bugün promptera yazanlar, Sinan Ateş davasının üzerine sis çöktürürken payı nedir? Yoksa bu sisin kendisi bu ikisi midir?

“MEŞHUR İKİLİ”

Karşılıklı açıklamalar sonrası siyasi kulislerde sorulan "Özgür Özel'in bahsettiği MHP'deki ikili kim?" sorusunun cevabı, MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den geldi. X hesabından yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerden, Özgür isimli aşağılık bir müfterinin dünkü grup toplantısında 'MHP’deki o ikili' diyerek şahsımı ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Edip Semih Yalçın’ı ima ve işaret ettiği anlaşılmaktadır" diyen Yönter, Özel'e yönelik ağır hakaretlerde bulundu.

“İSPAT ETMEZSEN…”

Özel'in, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili ithamlarına tepki gösteren Yönter, "En küçük ilgi ve alakamızın söz konusu dahi olmadığı bahse konu cinayet iddianamesiyle ilgili dün soru kalıbı içinde telaffuz ettiğin iddialarını ispat etmezsen, alçaksın, ahlaksızsın, şerefsizsin, namussuzsun" ifadelerini kullandı.

“HADDİNİ BİLDİRİRİRİZ”

Özel’in kastettiği bir diğer isim olan Semih Yalçın ise X hesabından Özel’e hitaben şöyle yazdı:

Siyasi varlığını PKK'nın siyasi kanadına borçlu olan CHP'nin başına geçirilen bir hadsizin, bize ahkâm kesmesine izin vermeyiz. Bazı boşboğazlardan aldığı yanlış tüyolarla bize laf yetiştirmeye çalışan Özgür Özel'e her hadsizliğinde çarçabuk haddini bildiririz.