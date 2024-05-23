Kılıçdaroğlu’nun 3 günlük ziyaretinin sırrı: Buralarda görürseniz sakın şaşırmayın

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Kılıçdaroğlu’nun 3 günlük ziyaretinin sırrı: Buralarda görürseniz sakın şaşırmayın

CHP’nin eski Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te dikkat çeken mesajlar verdi.

CHP’nin eski lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’in Karkamış ve Nizip ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

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"SİYASİ YASAKLI DEĞİLİM"

Hürriyet yazarı Yalçın Bayer’e açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, “CHP içinde bir iç çatışmayı körükleme niyetimiz yok. Siyasi yasaklı da değilim. CHP’de olanlar beni ilgilendirir. CHP’ye katkı sunmam için illa genel başkan olmamama gerek de yok. Ben yüzde 48.5 ile birkaç yüz bin oy farkla cumhurbaşkanlığını kaçıran bir kişiyim. Sadece CHP seçmenine değil yüzde 48.5’a karşı da görevlerim var. Yüzde 100, yani Türkiye’nin tamamının sorunları benim sorunlarımdır” ifadelerini kullandı.

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"SAKIN ŞAŞIRMAYIN"

“Bu ziyaret Suriye ve göç başta olmak üzere dış politikaya bakışını daha tarafsız ve empati ile karşılamasına yol açacak” diyen Bayer, “Her an televizyon ve gazetelerde yeni fikir ve bilgilerle donanmış Kemal Kılıçdaroğlu’nu görürseniz sakın şaşırmayın” diye yazdı.

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