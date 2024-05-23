Birçok araç sahibi bilmiyor artık e-Devlet’ten yapabilirsiniz! Bir gün mutlaka lazım olacak

Bu hizmet sayesinde vatandaşlar, e-Devlet’in mobil uygulamasını kullanarak kaza tutanağı oluşturabilirler.

İşte kaza tespit tutanağı oluşturmanın adımları:

E-Devlet mobil uygulamasını güncelleyin ve profilinizde iki aşamalı doğrulamayı aktif edin.

E-Devlet mobil uygulamasını telefonunuza indirin veya güncelleyin.

Profil ayarlarınızda iki aşamalı doğrulamayı etkinleştirin.

Kaza Tutanağı Oluşturma Hizmetine Ulaşın:

E-Devlet mobil uygulamasında arama bölümüne “Kaza Tutanağı” yazın.

“Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi” tarafından sunulan “Kaza Tutanağı” hizmetine tıklayın.

Tutanak Oluşturma Adımları:

“Yeni tutanak oluştur” veya “Yeni tutanağa dahil ol” seçeneklerinden birini seçin.

Kazaya karışan aracın ruhsat bilgilerini girin.

Kaza ekranında, kazanın senaryosunu hazırlamak için ekrandaki seçenekleri kullanın.

Kaza fotoğraflarını dosyaya ekleyin.

Sigorta bilgilerini girin.

Tutanak Tamamlama ve Gönderim:

Tutanağı tamamlayıp kaydedin.

SBM sistemine gönderimi otomatik olarak yapılacaktır.

Bu yeni hizmet sayesinde sisteme girilen tutanak bilgileri doğrudan Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi’ne (SBM) aktarılıyor. Sigorta şirketleri kazadan hemen haberdar olabilecek ve hasar tespiti ile tazminat ödemeleri daha hızlı gerçekleşecek. Sürücüler, e-Devlet üzerinde rapor düzenleyerek takibi online olarak yapabilecekler.