General insan kaçakçılığı yapıyor! Büyük rezaleti Milli Savunma Bakanlığı doğruladı

Terkoğlu, “Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığını söyledi. Bu olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendim. Özellikle alt rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya çıkarılmış” ifadelerini kullanmıştı.

MECLİS’TE DOĞRULANDI

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz, B. Ç. adlı bir generalin makam aracıyla Suriye sınırında insan kaçakçılığı yapıldığını doğruladı.

Tuğgeneral Yılmaz TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmeler sırasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in konuyla ilgili sorusunu cevapladı.

“ÇÜRÜK ELMALAR ÇIKIYOR”

Yılmaz, “Üç kişi tutuklandı, sözleşmelilerin sözleşmeleri feshedildi. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler de var. Olayın içinde olmasalar da sorumluluğu bulunanlar belirlendi. Çürük elmalar çıkıyor, bizim için sınır namustur’’ diye konuştu.