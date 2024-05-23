General insan kaçakçılığı yapıyor! Büyük rezaleti Milli Savunma Bakanlığı doğruladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
General insan kaçakçılığı yapıyor! Büyük rezaleti Milli Savunma Bakanlığı doğruladı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, 3 gün önce kaleme aldığı yazısında Suriye'deki operasyon bölgesinde görevli bir tuğgeneralin makam aracıyla Suriye'den Türkiye'ye insan kaçakçılığı yapıldığını iddia etmişti. Milli Savunma Bakanlığı yetkilisi olayı doğruladı.

Terkoğlu, “Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığını söyledi. Bu olayı araştırırken vakanın ilk olmadığını öğrendim. Özellikle alt rütbelerde, benzer birçok işbirlikçi ortaya çıkarılmış” ifadelerini kullanmıştı.

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MECLİS’TE DOĞRULANDI

Milli Savunma Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Tuğgeneral Esat Mahmut Yılmaz, B. Ç. adlı bir generalin makam aracıyla Suriye sınırında insan kaçakçılığı yapıldığını doğruladı.

Tuğgeneral Yılmaz TBMM Dışişleri Komisyonundaki görüşmeler sırasında CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’in konuyla ilgili sorusunu cevapladı.

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“ÇÜRÜK ELMALAR ÇIKIYOR”

Yılmaz, “Üç kişi tutuklandı, sözleşmelilerin sözleşmeleri feshedildi. Yüksek disiplin kuruluna sevk edilenler de var. Olayın içinde olmasalar da sorumluluğu bulunanlar belirlendi. Çürük elmalar çıkıyor, bizim için sınır namustur’’ diye konuştu.

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