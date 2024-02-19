Ertuğrul Sağlam istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ertuğrul Sağlam istifa etti
Kocaelispor'da istifa kararı alan Ertuğrul Sağlam, yönetimle anlaşarak görevinden ayrıldı.

Kocaelispor'da taraftarların protesto ettiği teknik direktör Ertuğrul Sağlam istifa kararı aldı.

Daha sonra yönetimle bir araya gelen Sağlam'ın karşılıklı anlaşarak görevinden ayrıldığı belirtildi.

Kulübün Basın Sözcüsü Tuncay Arıcan, teknik direktörlük için Mustafa Gürsel ile ön görüşme yaptıklarını belirterek, "Yeni hocamız takımın başına geçecek. İlk maç hafta sonu Ankara Keçiörengücü. Keçiören maçına da hedef doğrultusunda galibiyet parolasıyla çıkılacak. İnşallah da galip gelinecek. Yeni hocayla yeni heyecan olacak." dedi.

Kocaelispor Trendyol Birinci Lig'de 43 puanla Göztepe'nin gerisinde 3. sırada yer alıyor.

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