Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Ronaldo Jr., performansıyla takımına şampiyonluğu getiren isimlerden birisi oldu.

SIRANIN DIŞINDA KALDI

Al Nassr'ın Al-Fateh ile oynayağı maç öncesinde U13 takımındaki futbolcular, şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı.

Ronaldo'nun oğlu tünelden çıkarken en önde yer aldı ancak A takımla yapılan tokalaşmada sıranın dışında kaldı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Arkadaşları futbolcularla tokalaşırken, kendi oğlunu dışında gören Ronaldo bu durum sonrası adeta çılgına döndü.

Portekizli futbolcu, Ronaldo Jr.'a bağırarak 'Buraya gel' tarzında bir işaret yaptı.

Ancak genç oyuncu babasını dinlemedi ve ilerlemeye devam etti.

Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.