Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü

Turgay Beşyıldız
Ronaldo oğlunun yaptığı harekete çok sinirlendi. Çılgına döndü
Al Nassr'ın altyapı takımında oynayan Cristiano Ronaldo'nun oğlu Ronaldo Jr., U13 takımıyla kazandıkları şampiyonluk kutlamasında babasını sinirlendirdi.

Al Nassr'ın 13 yaş altı takımında oynayan Ronaldo Jr., performansıyla takımına şampiyonluğu getiren isimlerden birisi oldu.

SIRANIN DIŞINDA KALDI
Al Nassr'ın Al-Fateh ile oynayağı maç öncesinde U13 takımındaki futbolcular, şampiyonluğu kutlamak için A takımdaki oyuncularla aynı anda seremoniye çıktı.

Ronaldo'nun oğlu tünelden çıkarken en önde yer aldı ancak A takımla yapılan tokalaşmada sıranın dışında kaldı.

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O ANLAR KAMERALARA YANSIDI
Arkadaşları futbolcularla tokalaşırken, kendi oğlunu dışında gören Ronaldo bu durum sonrası adeta çılgına döndü.

Portekizli futbolcu, Ronaldo Jr.'a bağırarak 'Buraya gel' tarzında bir işaret yaptı.

Ancak genç oyuncu babasını dinlemedi ve ilerlemeye devam etti.

Yaşananlar sosyal medyada gündem oldu.

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