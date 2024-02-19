Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz Türk futboluna isyan etti: 'Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzene neden katlandığımı sorguluyorum'

Beşiktaş taraftarlığıyla bilinen ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz, İngiltere Premier Lig ile Süper Lig arasında karşılaştırma yaptı.

Demirkubuz, Premier Lig'de oynanan Manchester United ile Luton Town arasında oynanan maç sonrası sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

''BEŞ PARA ETMEZ BİR DÜZEN''

Zeki Demirkubuz yaptığı paylaşımda, "En az yüzyıllık bir stadda, son derece mütevazi futbolcularla, yenilmesine rağmen inanılmaz güzel ve onurlu futbol oynayan Luton Town gibi takımları gördükçe kendimi aldatılmış hissediyor, Türk futbolu denilen işkenceye ve beş para etmez düzenine neden katlandığımı sorguluyorum" ifadelerini kullandı.

Demirkubuz'un paylaşımı çok sayıda görüntülenme alırken, beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte Zeki Demirkubuz'un o paylaşımı;