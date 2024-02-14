Erzincan'da yaşanan felaketin ardından uzmanlar uyardı. Türkiye'de 18 ilçede daha siyanürle arama yapılıyor

Dün, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın maden arama sahasında yaşanan göçük, siyanürlü toprağın birçok işçinin üzerine dökülmesine sebep olmuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da, siyanürlü toprağın Fırat Nehri’ne karışması ihtimalinden ve çevrede yaratabileceği tahribat nedeniyle paniğe kapıldı.
TÜRKİYE'DE 18 İLÇEDE DAHA SİYANÜRLE MADEN ARAMASI YAPILIYOR
Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasından sonra, siyanürlü toprağın yoğun bir şekilde hareket ettiği gözlenirken, bölgede yaşamakta olan insanlar için tehdit olabilecek bu durumun ardından uzmanlar, Türkiye'de farklı ilçeler için de uyarılar yaptı.
İşte siyanürle arama yapılan maden sahaları ve ilçeler:
Kayseri: Himmetdere, Kaş ve Öksür
İzmir: Ovacık, Çukuralan ve Efem Çukuru
Manisa: Sart
Uşak: Kışladağ
Gümüşhane: Mastra ve Yıldızbakır
Balıkesir: Kızıltepe ve İvrindi
Eskişehir: Kaymaz
Niğde: Bolkardağ
Ordu: Fatsa
Sivas: Bakırtepe
Konya: İnlice
Çanakkale: Lapseki