Erzincan'da yaşanan felaketin ardından uzmanlar uyardı. Türkiye'de 18 ilçede daha siyanürle arama yapılıyor

Kaynak: Halk TV
Erzincan'da yaşanan felaketin ardından uzmanlar uyardı. Türkiye'de 18 ilçede daha siyanürle arama yapılıyor
Erzincan İliç'de yaşanan maden faciasının sonucunda siyanürlü toprağın Fırat Nehri’ne karışabileceği ileri sürülmüştü. Uzmanlar, Türkiye’de 18 ilçede daha siyanürlü arama faaliyetinin sürdüğünü belirtti ve bu ilçelerde yaşayan vatandaşları uyardı.

Dün, Erzincan’ın İliç ilçesinde altın maden arama sahasında yaşanan göçük, siyanürlü toprağın birçok işçinin üzerine dökülmesine sebep olmuştu. Bölgede yaşayan vatandaşlar da, siyanürlü toprağın Fırat Nehri’ne karışması ihtimalinden ve çevrede yaratabileceği tahribat nedeniyle paniğe kapıldı.

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TÜRKİYE'DE 18 İLÇEDE DAHA SİYANÜRLE MADEN ARAMASI YAPILIYOR

Erzincan İliç’te yaşanan maden faciasından sonra, siyanürlü toprağın yoğun bir şekilde hareket ettiği gözlenirken, bölgede yaşamakta olan insanlar için tehdit olabilecek bu durumun ardından uzmanlar, Türkiye'de farklı ilçeler için de uyarılar yaptı.

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İşte siyanürle arama yapılan maden sahaları ve ilçeler:

Kayseri: Himmetdere, Kaş ve Öksür

İzmir: Ovacık, Çukuralan ve Efem Çukuru

Manisa: Sart

Uşak: Kışladağ

Gümüşhane: Mastra ve Yıldızbakır

Balıkesir: Kızıltepe ve İvrindi

Eskişehir: Kaymaz

Niğde: Bolkardağ

Ordu: Fatsa

Sivas: Bakırtepe

Konya: İnlice

Çanakkale: Lapseki

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