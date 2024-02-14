Siyanürle altın arayan Kanadalı şirketin Türk ortağı Çalık grubu çıktı. Geçen yıl 7,2 milyon dolar vergi borcu silindi

Erzincan’ın İliç ilçesinde bulunan altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında binlerce ton toprak Fırat Nehrine doğru aktı. Kanadalı şirketin ortağı olduğu madendeki göçük sonrası 9 işçiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ŞİRKETİN TÜRK ORTAĞI ÇALIK GRUBU

Erzincan’da çöken altın madenini işleten şirket Anagold Madencilik, Çalık Grubu ile ortak oldu. 2000 yılında Ankara’da kurulan Anagold Madencilik, lk olarak merkezi ABD’nin Denver şehrinde bulunan ve Kanada borsasında işlem gören Anatolia Minerals Development Limited’in Türkiye’de faaliyet gösteren bir alt şirketi olarak madencilik alanında çalışmaya başladı. Anatolia Minerals, Avustralya’nın en büyük üçüncü altın üreticisi olan Avoca Resources Limited’le birleşerek Alacer Gold Corporation’ı kurdu.

2009 yılında Berat Albayrak’ın CEO’luğunu yaptığı Çalık Holding’e bağlı Lidya Madencilik ile Anatolia Minerals’ın sahibi olduğu Alacer Gold ortaklığında Anagold Madencilik şirketi kuruldu.

Alacer Gold, 2020 yılında Kanada merkezli madencilik şirketi SSR Mining'le birleştiğini duyurdu. Birleşme sonucu ortaya çıkan yeni oluşumun faaliyetlerine "SSR Mining" adı altında devam edeceği açıklandı.

GEÇEN YIL 7,2 MİLYON DOLARLIK VERGİ BORCU SİLİNDİ

Kanada’da siyanürle altın aranması yasakken Türkiye’de siyanür kullanmaktan çekinmeyen Kanadalı şirketin geçen yıl 7,2 milyon dolarlık vergi borcunun silindiği ortaya çıktı.

Anagold Madenciliğin Kanadalı ortağı SSR Mining’in Türkiye’de önceki dönemlerden kalan 8,6 milyon dolarlık vergi borcu bulunurken, Şirket, 12 Mart 2023’te yürürlüğe giren yasa tasarısıyla yaptığı vergi affı anlaşması uyarınca 7,2 milyon ABD Doları tutarında vergi, faiz ve cezayı sıfırladığını, 8,6 milyon yerine 1,4 milyon dolar nakit ödeme yaptığı öğrenildi.