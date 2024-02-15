Siyanür faciasında arama kurtarmada ilk görüntüler ortaya çıktı. Madenciler demir çubukla aranıyor

Erzincan İliç’te Çöpler Altın Madeninde siyanür ve sülfürik asit atık dağları resmen çöktü. Meydana gelen toprak kaymasında 9 işçi toprak altında kaldı. Yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, 200 metrelik yamaçtan hızla aşağı doğru aktı.

Madencileri arama kurtarma çalışmaları 3 gündür devam ediyor. AFAD, UMKE gibi birçok ekip çalışmalarını sürdürüyor.

Bölgedeki arama kurtarmadan ilk görüntüler ortaya çıktı. Ekipler ek sıra halinde ellerine aldıkları demir çubuklarla ‘sondalama’ yöntemi kullanarak toprak altındaki işçilere ulaşmaya çalışıyor.

Bölgeye yerleştirilen aydınlatma ile arama çalışmaları yapılıyor.

827 PERSONELLE 9 MADENCİ ARANIYOR

Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresin, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli AFAD ekipleri de takviye olarak bölgeye sevk edildi.

AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma, toplam 827 personel alanda görev yapıyor.

Çalışmalarda 5 dron, 2 kimyasal biyolojik ve nükleer araç, 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeği de kullanılıyor.