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Okul müdüründen kadın yardımcısına iğrenç taciz. Savunması pes dedirtti. Sana tecavüz edeceğim

Ankara'daki Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre kadın müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulundu. F.R. kendisine tecavüz edeceğini söyleyen müdürden şikayetçi oldu. Müdürün savunması pes dedirtti.

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 17:17
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Ankara'daki Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdüründen kadın yardımcısına iğrenç taciz. Savunması pes dedirtti. Sana tecavüz edeceğim

Okul müdüründen kadın yardımcısına iğrenç taciz. Savunması pes dedirtti. Sana tecavüz edeceğim
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Sabah'tan Dilhan Dumanoğlu'nun haberine göre, olay Ankara Mamak'ta yaşandı. Okul müdürü A.Y., müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.'ye tacizde bulundu. Okul müdürü hakkında şikayetçi olunması üzerine ortaya çıkan olayda F.R., okul müdürünün kendisine "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım, sana ben de tecavüz edeceğim" dediğini aktardı. Öte yandan okul müdürü hakkında 16,5 yıla kadar hapis istenirken iğrenç olayın görüntüleri ortaya çıktı.

ENSESİNDEN BİLE ÖPMEYE ÇALIŞMIŞ

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Öğretmen Nesrin İnigür İlkokulu müdürü 53 yaşındaki A.Y., iddiaya göre müdür yardımcısı 35 yaşındaki F.R.ye sözlü ve fiziki tacizde bulunmaya başladı.

A.Y.'nin defalarca karşı koymasına rağmen odasında kapıyı kapatarak rızası dışında kendisine sarılmaya ve dudağından, yanağından ensesinden öpmeye çalıştığını ifade eden F.R., okul müdürü hakkında şikayetçi oldu. Şikayetin ardından A.Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınırken, hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"KAMERALARA ALDIRIŞ ETMEDİ"

F.R. ifadesinde okul müdürünün 'bir bakar mısın bir şey diyeceğim' diyerek yanına çağırdığını ve kurum içerisinde kameraların kendilerini izlediğini bilmesine rağmen fiziki mesafeyi aşarak kendisini rızası dışında dudağından öpmeye çalıştığını söyledi.

"ELİYLE KALÇAMA DOKUNDU"

Okul koridorlarında mesai saatleri içerisinde sürekli yanına gelmeye çalıştığını, beline elini dolamaya çalışarak tacizlerine devam ettiğini kaydeden F.R., "Bir gün bana 'gel hocam' dedi, yanından geçerken rızam dışında eliyle kalçama dokundu. Bir daha yapmaması için uyardım" diye konuştu.

F.R. "Kendisinden izin istediğimde boynunu göstererek, 'buradan öpersen çıkmana izin veririm' dedi, kabul etmeyince de okuldan çıkmama izin vermedi. Karneleri almaya gittiğimde masasının üzerinde dizilmiş fotoğraflarımı gördüm. Hemen toplayarak kendisine tepki gösterdim" dedi. 

"BENİM TAZMANYA CANAVARIMMIŞ"

A.Y.'nin odasından çıkarken kendisine "Off hepsi senin mi bir kere ısırsam ne olur" gibi sözler söylediğini anlatan F.R., "Bana 'ben senin tazmanya canavarınım, öyle bir hayvan var biliyor musun çiftleşme zamanında eşini inine kapatarak defalarca yapıyor ta ki hamile kalana kadar ben de sana öyle yapacağım, seni bu okula kapattım sana ben de tecavüz edeceğim. WhatsApp profil fotoğrafını açıyorum öpüyorum' diyerek cinsel tacizde bulundu. Odasına yalnız girmeye korkuyordum, bir işim olduğunda okuldaki temizlik görevlilerinden yanımda gelmeleri için ricada bulunuyordum" ifadelerini kullandı.

ÇOCUK GÖRDÜĞÜ İÇİN ATMIŞ

A.Y. ise ifadesinde F.R.'nin yaşının kendisinden çok küçük olması, boyunun kısa olması, tabiri caizse onu okulun maskotu şeklinde gördüğü ve onu çok sevmesinden kaynaklı samimi davrandığını söyledi.

A.Y., 'Seni özledim, gelir öperim, seni yanımdan ayırmayacağım, sana doyamadım, iyice bağlanıyorum, hep yanımda olacaksın' şeklindeki mesajları F.R.'yi çocuk olarak gördüğü için yazdığını ifade etti.

TACİZ GÖRÜNTÜLERİ KAMERADA

A.Y.'nin F.R.'yi okulun koridorlarında zorla öptüğü görüntüleri ise güvenlik kameralarına yansıdı. F.R. görüntüleri delil olarak sunarken, yapılan incelemede, erkek şahsın eğilerek yüzünü kapalı montlu şahsın yüz kısmına doğru yaklaştırdığı, montlu şahsın aniden geri çekildiğinin görüldüğü değerlendirmesi yapıldı.

İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında A.Y. hakkında 'Cinsel taciz' ve 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçlarından 16,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamenin asliye ceza mahkemesine gönderilmesi üzerine F.R.'nin avukatı itiraz ederek suçun nitelikli cinsel saldırıya teşebbüs aşamasında kaldığı gözetilmeden iddianame hazırlandığı, suç vasfının hatalı olması sebebiyle görevsizlik kararı verilmesi ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi görevsizlik kararı ile dosya Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

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Sevilay
26.09.2022 18:20
Bir yandan diyanet bir yandan milli eğitim dökülüyor maalesef  
 
Mg
26.09.2022 18:18
Bu 50 yıl yatmali  
 
Misafir
26.09.2022 17:29
Vay arkadaş ya. Yani bu adam öğretmen. Nasıl çoluğunu çocuğunu emanet edeceksin?  
 
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