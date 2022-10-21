Sebze yüklü kamyon otomobile çarptıktan sonra devrildi

Erzurum’da sebze yüklü kamyon, otomobile çarptıktan sonra takla attı.

Edinilen bilgiye göre, Ağrı yolu Nurettin Aydın Petrol Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Erzurum istikametinden Kars istikametine seyir halinde olan Halen Yasin Topkaya idaresindeki 36 ED 014 plakalı sebze yüklü kamyon, ana yolda 36 AAJ 739 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atarak refüje çıkan kamyon ters döndü. Kamyonda bulunan sebze ve meyveler yola saçılırken, kazayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı ve yolu kontrollü olarak araç trafiğine açtı. Kaza sonrası otomobil ve kamyonette büyük çaplı hasar meydana geldi.

(Kaynak: İHA)