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Esad'dan ‘üçlü görüşme’ açıklaması: Rusya'yla koordine etmeliyiz

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya ve Türkiye ile yaptıkları görüşmelerin somut sonuçlar vermesi için, Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilmesi gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 04:05
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Esad'dan ‘üçlü görüşme’ açıklaması: Rusya'yla koordine etmeliyiz

Esad'dan ‘üçlü görüşme’ açıklaması: Rusya'yla koordine etmeliyiz
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev'le başkent Şam'da bir araya gelen Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, istihbarat şeflerini ve savunma bakanlarını bir araya getiren, dışişleri bakanları ve devlet başkanları düzeyinde devam etmesi planlanan üçlü görüşmeler hakkında konuştu.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Esad, "Bu tür görüşmeler, verimli olması ve Şam'ın beklediği somut hedeflere ulaşılması için Rusya ve Suriye arasında önceden koordine edilerek ve planlanarak hazırlanmalı" dedi.

Suriye Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Esad'ın "Şam'ın beklediği somut sonuçlar arasında Suriye topraklarındaki işgalin sona ermesi ve teröre desteğin kesilmesi olduğunu söylediği" aktarıldı.

Lavrentyev de Moskova'nın üçlü görüşmeleri değerli bulduğunu, bu görüşmelerin sürmesinin ve dışişleri bakanları düzeyinde temasların kurulmasının önem arz ettiğini söyledi.

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