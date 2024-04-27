Rıdvan Dilmen'den Galatasaray galibiyeti sonrası ilginç açıklama. 'Ömrüm yetmez' diyerek anlattı

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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray galibiyeti sonrası ilginç açıklama. 'Ömrüm yetmez' diyerek anlattı
Adana Demirspor-Galatasaray maçı sonrası Rıdvan Dilmen'den ilginç sözler geldi.

Süper Lig’de 34. Haftanın açılış maçında Galatasaray deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar Yeni Adana Stadyumu’nda oynanan maçta rakibini 3-0 mağlup etti.

Bu galibiyet ile Galatasaray Fenerbahçe ile olan puanı farkını 7’ye çıkardı.

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Karşılaşmanın ardından kameralar önüne geçen Rıdvan Dilmen çarpıcı ifadeler kullandı.

Bir daha böyle bir sezon göremeyeceğini söyleyen Rıdvan Dilmen yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçlara otobüsle de gitse, uçakla da gitse, trenle de gitse kazanıyor. Bu takım her türlü kazanıyor. Benim bir daha böyle lig görmeye ömrüm yetmez. İki takımın da topladığı puanlar inanılmaz. Söylenecek hiçbir şey yok. Kerem Demirbay'ın birkaç maçtır durgunluğu vardı ama müthiş bir gol attı" dedi.

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