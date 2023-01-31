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  • Suriye'yle normalleşme sürecinde kritik açıklama. "Hazırız" mesajı verildi.

Suriye'yle normalleşme sürecinde kritik açıklama. "Hazırız" mesajı verildi.

Rusya Dışişleri bakanı Sergey Lavrov Rusya’nın, Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediğini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 19:21
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Lavrov: Rusya, Türkiye-Suriye normalleşme çabalarını destekleyecek

Suriye'yle normalleşme sürecinde kritik açıklama. ''Hazırız'' mesajı verildi.
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov konuyla ilgili açıklamasında, Rusya’nın Türkiye-Suriye ilişkisinin normalleşmesi çabalarını desteklediklerini ve bu çabanın devam etmesini için girişimleri geliştirmeye hazır olduklarını belirtti. Lavrov, genel olarak iki komşu ülkenin ilişkilerini geliştirmesini desteklediklerini vurguladı.

İran’ın Türkiye-Suriye ilişkilerini normalleştirme çabasına katılması konusunda ise Lavrov, Rusya’nın, Türkiye’nin ve İran’ın Astana formatının bir parçası olduğunu vurgulayarak bu konuda prensipte anlaşıldığını ve İran’ın bu çabalara katılmasının mantıklı olacağını ifade etti. Lavrov, sürecin titizlikle ilerletilmesi gerektiğini belirterek, tarihlerin, görüşme formatının, diplomatik ve askeri seviyenin adım adım belirlenmesi gereken konular olduğunun altını çizdi.

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Vatandaş
31.01.2023 19:36
Seçim öncesi bu ne acele?  
 
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