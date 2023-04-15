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Eşek kulağı bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

Eşek kulağı bitkisinin nefes gidermesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiği vurgulandı.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 09:48
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Eşek kulağı bitkisi nefes darlığına iyi geliyor

Eşek kulağı bitkisi nefes darlığına iyi geliyor
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Editör: Ali Öncü

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Eşek kulağı bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Eşek kulağı bitkisinin nefes darlığını geçirmesinden birçok sağlık sorununa iyi geldiğinin altı çizildi.

NEFES DARLIĞI NEDİR?

Nefes açlığı olarak da bilinen nefes darlığı, kişinin günlük aktivitelerini yapmasına engel olan ve yaşam kalitesini düşüren bir rahatsızlıktır. Pek çok farklı sebepten dolayı oluşabilen bu durum, kişinin soluk alıp verişini hissetmesi ve bu eylemi yaparken güçlük hissetmesi ile karakterizedir.

EŞEK KULAĞI BİTKİSİ NEDİR?

Sığırdiligillerden; çiçekleri beyaz ve menekşeye çalar renkte, yaprakları neşter şeklinde bir bitkidir. Mart-Temmuz ayları arasında toplanıp, kurutulur.

NASIL KULLANILIR?

Bitkinin kurutulmuş kök ve yaprak karışımından -3 tatlı kaşığı alınıp 1 bardak suda kaynama noktasına kadar ısıtılır. Sonra ateş kısılıp 10-15 dakika daha ağır ağır ısıtma işlemi sürdürülür. Günde üç kere birer bardak içilmelidir.

Karakafesotu yara temizliği, yanık pansumanı ve cildi yumuşatma işlemlerinde de yararlıdır.

Yukarıda verilen tarife uygun olarak aynı karışım hazırlanır. Yara veya yanık yere dıştan uygulanılır.

Felç olan bölgelere lapası sarıldığında iyi neticeler alınır.

Varis yaraları, romatizmal kas şişmeleri, boyun ağrıları ve ağrılı ameliyat yerleri ile bacak derisindeki iltihaplarında sıcak lapası çok faydalıdır. Karakafesotu etkili bir yara iyileştiricidir.

Lapa,  Kurutulup toz haline getirilmiş köke sıcak su ve 1 - 2 damla yağ karıştırılarak yapılır.

ZARARI VAR MI?

Çok derin yaralarda bu bitkinin uygulanmasında dikkatli olunmalıdır. Çünkü bitki yaranın üzerinde sağlıklı bir doku oluştururken altta kalan yara apse yapabilir

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