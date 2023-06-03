Eşek otu neye iyi geliyor

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan eşek otunun faydaları dikkat çekti.

EŞEK OTU NEDİR?

Baklagiller familyasından; boş arazilerde ve kurak yerlerde yetişen 30-60 cm yüksekliğinde çok yıllık dikenli bir bitkidir. Yaprakları kısa saplıdır. Çiçekleri pembedir. Meyveleri küçüktür. Köklerinde tanen, sakkaroz, zamk, uçucu ve sabit yağ, spinosin ve ononin vardır. Kökleri kullanılır.

EŞEK OTUNUN FAYDALARI

-Terletir ve idrar söktürür.

-Vücuda rahatlık verir.

-Böbrek taşlarının düşürülmesine yardım eder.

-Böbrek ve mesane iltihaplarını giderir.

-Boğaz ağrılarını geçirir.

- Adet sancısına iyi gelir, ağrıları azaltır.

-Cilde yararlıdır.

EŞEK OTU NASIL KULLANILIR?

Eşek otunun kökü kaynatılır ve suyu içilir. Ayrıca yaprak ve gövdesi kaynatılıp suyu içilirse öksürüğe iyi gelir. Eşek otunun kökü kaynatılarak pek çok sağlık problemine çözüm bulunabilir. Diğer bütün yabani otlarda olduğu gibi eşek otunu kullanırken dikkatli olmak gerekir.