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Alkollü sürücü iki araca çarptı

Esenler’de alkollü sürücü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce otomobile ardından ise minibüse çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken sürücü gözaltına alındı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 01:38
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Esenlerde alkollü sürücü iki araca çarptı

Alkollü sürücü iki araca çarptı
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Olay, akşam saatlerinde Esenler ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 1.77 promil alkollü olduğu öğrenilen Y.Ö. kontrolündeki 34 EGV 482 plakalı araç, cadde üzerinde Davutpaşa istikametine gittiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjden çıkıp karşı şeride uçtu. 

Sol şeritten giden 34 AHK 970 plakalı otomobile çarpan araç, ardından ise sağ şeritteki minibüse çarparak durabildi.

Kaza sonrası otomobilin içindeki 2 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü Y.Ö. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yaşanan kaza sonrası cadde üzerinde trafikte yoğunluk oluşurken o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

"MİNİBÜSTE ÇOK ŞÜKÜR YOLCU YOKTU"

Kazaya ilişkin konuşan alkollü sürücünün çarptığı minibüsün şoförü Şevket Öznam, “Ben sağ şeritte gidiyordum. Karşı taraftan gelen araç da önce sol şeritteki otomobile ardından bana vurdu. Şahıs alkollüydü.

Minibüste çok şükür yolcu yoktu. Diğer aracın ise içindeki 2 kişi yaralandı ve durumları şu anda iyi. Çarpan şahsı ise karakola götürdüler” dedi. (İHA)

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