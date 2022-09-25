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İki çocukla başladı tüm mahalle karıştı

Esenyurt'ta meydana gelen kavgada iki çocuk birbirine girdi. İçlerinden biri yanındaki falçatayla diğerini yaralayınca kavgaya aileler de dahil oldu. Büyüyen olayları polis sakinleştirebildi.

Haber Giriş: 25 Eylül 2022 Pazar - 18:10
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Esenyurt'ta iki çocuk arasında başlayan kavgaya aileler de karışınca olay büyüdü

İki çocukla başladı tüm mahalle karıştı
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Olay, dün akşamüzeri Esenyurt Pınar Mahallesi 1231 sokak içerisinde yaşandı. İddiaya göre, sokakta bulunan iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışan çocuklar kısa sürede kavgaya tutuştu. 

KAVGAYA TUTUŞAN AİLELERİ POLİS AYIRDI

Bu sırada çocuklardan biri yanında bulunan falçata ile diğer çocuğu yüzünden yaraladı. Çocukların kavgasına aileler karışınca da ortalık savaş alanına döndü.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yüzünden yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde önlemleri artırarak, aileleri ayırdı. Yaşanan kavga anları, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

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