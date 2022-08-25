25 Ağustos 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta sokaklar nehre döndü. Evleri su bastı

Esenyurt'ta sokaklar nehre döndü. Evleri su bastı

İstanbul’da sağanak yağış nedeniyle Esenyurt’ta sokaklar göle döndü. Ev ve iş yerini sular bastı.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 12:37
Takip Et

Esenyurt'ta sağanak nedeniyle sokaklar göle döndü. Evleri su bastı

Esenyurt'ta sokaklar nehre döndü. Evleri su bastı
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu.

Esenyurt Yenikent Mahallesi civarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

Yağış nedeniyle Esenyurt Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan bir evi su bastı. Yaklaşık 10 santimetre yükselen su nedeniyle evdeki halı, battaniye ve koltuk gibi eşyalar zarar gördü. Esenyurt'ta bulunan İrşad Camisi'nin giriş kapısına su baskını yaşanmaması için içi dolu çuvallar ve naylon brandalarla barikat yapıldığı görüldü. Vatandaşlar caminin önünde bulunan caddedeki mazgalları da yerinden çıkardı.
Fatih Sultan Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana gelirken yolda ilerleyen bir otomobilin lastiği asfaltta oluşan çukura girdi.

Öte yandan ilçede Yeşilkent ve Pınar mahalleleri civarlarında da birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlüklü ilerlerken ilçede daha önce su baskını oluşan yerlerde vatandaşların aynı mağduriyeti yaşadığı görüldü.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tozanlı
25.08.2022 13:11
Gecmisin tarlası balçığı, simdi esenyurt oldu..sorgusuz sualsiz .. Istanbulun, teksası.. Seçimi bekliyoruz òzlemle..  
 
Abbas
25.08.2022 12:49
Bakın bu Esenyurt akp döneminde kurulan bir yer, demek ki alt yapıyı yapmayan akp, Üsküdar da olduğu gibi, bunu da CHP Li İmamoğlu çözecekkk  
 
﻿
Günde 1000$ kazanmak için hemen tıkla!
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
1
﻿Taraftar maçı bıraktı Trabzonlu sandığı kadını izledi. En ünlü futbolcunun eski sevgilisi çıktı
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
2
﻿Soruda yazan yanıtı bilemedi. Kim Milyoner Olmak İster’de yok artık dedirten olay. Kenan İmirzarlıoğlu’ndan müthiş yorum
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
3
﻿Karamollaoğlu Soylu'ya ateş püskürdü. Yalan söyleyen şerefsizdir dedi. Onu hiç böyle görmediniz
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
4
﻿Burcu Esmersoy siyah bikini giydi paylaşım butonu çöktü
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
5
﻿Manisa'da ‘düğün’ kavgası: 2'si ağır 11 yaralı
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
6
﻿Sedat Peker’in iddialarının ardından... Orhan Uğuroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 3 kritik soru
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
7
﻿Sedat Peker paylaşımlara devam etti. SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu iddiaları şok etkisi yaratacak
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿3 mısır için 12 yaşındaki küçük kızları tekme tokat darp etti
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oldu
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Kuzey Marmara Otoyolu'nda tur otobüsü alev alev yandı  
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Dürüst yatırımcı iflasa sürükleniyor
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Afganistan'da sel. Son bir ayda 182 kişi öldü
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu Vatan Emniyette görüntülendi
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Beşiktaş Dele Alli'yi resmen açıkladı
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Samsun'da 16 bin 240 dal makaron ele geçirildi
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 8 yaralı
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Bursa’da servis ücretlerine dev zam
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
﻿Çin'e ait 15 savaş uçağı ve 4 gemi Tayvan çevresinde görüldü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.