Esenyurt'ta sokaklar nehre döndü. Evleri su bastı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul'da gece boyu etkili olan sağanak yağış etkili oldu.

Esenyurt Yenikent Mahallesi civarındaki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Evlerine ve iş yerlerine dolan suyu vatandaşlar kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

Mehmet Akbir, “20 senedir Esenyurt’tya oturuyorum. Burası 713 sokak, başka caddenin ana hattını buraya vermişler. Her seferinde burası patlıyor. Yetkilileri çağırıyoruz geliyorlar hiçbir şey yapmadan geri gidiyorlar. Evleri her seferinde su basıyor. Yardım edinilecek deniyor ama hiçbir şey yapılmıyor. Her seferinde bu daireleri su basıyor. Eşyalar komple çöp olmuş” dedi.

Yağış nedeniyle Esenyurt Gaziosmanpaşa Caddesi'nde bulunan bir evi su bastı. Yaklaşık 10 santimetre yükselen su nedeniyle evdeki halı, battaniye ve koltuk gibi eşyalar zarar gördü. Esenyurt'ta bulunan İrşad Camisi'nin giriş kapısına su baskını yaşanmaması için içi dolu çuvallar ve naylon brandalarla barikat yapıldığı görüldü. Vatandaşlar caminin önünde bulunan caddedeki mazgalları da yerinden çıkardı.

Fatih Sultan Caddesi'nde küçük çaplı çökme meydana gelirken yolda ilerleyen bir otomobilin lastiği asfaltta oluşan çukura girdi.

Öte yandan ilçede Yeşilkent ve Pınar mahalleleri civarlarında da birçok cadde ve sokakta su baskınları yaşandı. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar trafikte güçlüklü ilerlerken ilçede daha önce su baskını oluşan yerlerde vatandaşların aynı mağduriyeti yaşadığı görüldü.