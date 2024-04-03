Esenyurt'ta MHP bayraklı evi taşladılar. Van'daki mazbata krizini protesto ettiler

Pazar günü gerçekleşen 31 Mart yerel seçimlerinde resmi olmayan sonuçlara göre, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı yüzde 55,48 oyla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan kazanmıştı.

Adalet Bakanlığı’nın başvurusu üzerine, pazar günü yapılan yerel seçimlerde Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın memnu (yasaklı) hakları geri alınmıştı.

MHP BAYRAĞI ASILI EVİ TAŞLADILAR

Durumu protesto etmek isteyen bazı gruplar, sokaklara inerek alınan karara tepki gösterdi. İstanbul'un Esenyurt ilçesinde toplanan bir grup ise bir evin balkonunda MHP bayrağı görünce balkonu taşladı.

Süpürge sapı, kova, taş, ellerine ne geçerse balkona fırlatan grup, çevredeki diğer evlere de saldırdı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

DEM PARTİ ADAYI ABDULLAH ZEYDAN'IN MAZBATASININ VERİLMESİNE KARAR VERİLDİ

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın "seçime yeterliliği olmadığı" gerekçesiyle "seçilmemiş sayılmasına" ve sonraki en çok oy alan ve seçilme yeterliliğine sahip ikinci sıradaki adaya mazbatanın teslim edilmesine oy çokluğuyla karar vermişti.

DEM Parti, Van İl Seçim Kurulu'nun, oy çokluğu ile aldığı kararı YSK'ye taşımıştı. Kurul, gündem toplantısında başvuruyu ele aldı.

Partinin itirazını kabul eden Kurul, mazbatanın 7 üyenin kabul, 4 üyenin ret oyu ile Abdullah Zeydan'a verilmesine hükmetti.