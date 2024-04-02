Mazbatayı alan Zeybek oynuyor. Efeler kervanına Muğla’yı kazanan Ahmet Aras da katıldı

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Mazbatayı alan Zeybek oynuyor. Efeler kervanına Muğla’yı kazanan Ahmet Aras da katıldı
Seçim zaferini oynayarak kutlayanlar arasına, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet aras da dahil oldu.

Yerel seçim sonuçları kesinleşir kesinleşmez, koltuğu kapan başkan adayları soluğu ya pistte ya da meydanlarda alıyor. Ankara Etimesgut'ta belediye başkanlığını kazanan oyuncu Erdal Beşikçioğlu zaferini "Ankara havası" oynayarak kutlarken, Selçuk Belediye Başkanı seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel'de "Zeybek" oynamıştı.

Filiz Ceritoğlu Sengel'den sonra "Efeler kervanı"na bu kez de Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ahmet Aras katıldı. Aras, seçim gecesinde başarısını Muğlalı seçmenlerle birlikte Zeybek oynayarak kutladı.

Üç yeni başkan da CHP listelerinden seçime girmişti.

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