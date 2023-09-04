Esenyurt'ta pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler polisi harekete geçirdi

Esenyurt'ta gece saatlerinde iki aile arasında çıkan kavgada, taraflardan biri pompalı tüfekle çevreye ateş açtı. Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti de bırakarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

KAYNAK: DHA
Esenyurt'ta pompalı tüfekle ateş açan şüpheliler polisi harekete geçirdi

Olay, saat 23.30 sıralarında Pınar Mahallesi 1498 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, sokağa bir otomobil ve motosikletle gelerek buradaki bir binada oturan kişilerle tartışmaya başladı.

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Taraflar arasında çıkan tartışmada iddiaya göre, gelen kişiler silah ve pompalı tüfekle ateş açtı.

Açılan ateş sonucu şans eseri yaralanan olmazken, şüpheliler geldikleri otomobili ve motosikleti de bırakarak hızla olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine haber verdi.

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ÖZEL HAREKAT VE ÇEVİK KUVVET POLİSİ TEDBİR ALDI

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine özel harekat polisi ile çevik kuvvet polisi çağırdı.

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Bu sırada polis ekipleri olay yerinde kavga etmeye gelen kişilerin otomobili ve motosikletinde inceleme yaptı. Sokaktaki deliller de tek tek numaralandırıldı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına alan polis ekipleri, olay sırasında ateş açarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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