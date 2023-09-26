Okul kayıtlarında sistem değişiyor. O dönem sona eriyor

Her yıl okul kayıt sürecinde, 'adres taşıma, sınıf ve öğretmen seçimi’ karşılığında velilerden ‘bağış adı altında para isteniyor.

Özellikle ilkokullarda veliler çocuklarını en çok tercih edilen öğretmenlerin sınıfına kayıt ettirmek için adeta yarışıyor.

Milliyet'ten Mine Özdemir Güneli'nin haberine göre; öyle ki okul müdürleri bu öğretmenler için velilerden “bağış” adı altında 20 bin TL’ye varan miktarda para talep ederken öğretmenler de çocuklarını farklı sınıflara aldırmak isteyen velilerin mobbing boyutuna varan baskılarına maruz kalıyordu. Bu sorunun çözümüne yönelik adım atan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokullarda öğrencilerin kayıtlarının otomatik olarak yapılması kararı aldı.

‘MÜDÜRLERİN YETKİSİ YOK’

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada okul müdürlerinin kayıt parası almak, bağış istemek gibi yetkilerinin bulunmadığını belirterek, özellikle ilkokullarda ve ortaokullarda şube ve öğretmen seçiminin önüne geçmek için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren öğrencinin kayıt alanı içerisindeki okula sınıf mevcuduna, cinsiyet, yaş ve benzeri durumlarına göre kaydının otomatik olarak yapılacağını söyledi. Tekin “Dolayısıyla şu konuştuğumuz konuların büyük çoğunluğunu önümüzdeki yıl isteseler de yapamayacaklar” dedi.

‘ADRES TAŞIMA ZORLAŞTIRILMALI’

Kararı eğitimcilere de sorduk. Kimi eğitimciler bu uygulamayı yerinde bir karar olarak değerlendirirken kimileri de sorunun tam olarak önüne geçmede yeterli olmayacağı görüşünde. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, kayıtların adrese dayalı kayıt sisteminde okullara liste halinde düştüğünü ancak velilerin kâğıt üzerinde adres taşıma yoluyla engeli aşmaya çalıştıklarını söyledi. Geylan, bu tür sıkıntıların aşılabilmesi için ikâmetgahın sadece velinin beyanına esas olmaktan çıkarılmasını, evrak üzerinde adres taşımanın önüne geçilmesi gerektiğini, bunun da nüfus müdürlüğü ve MEB’in ortak kararıyla zorlaştırılmasını önerdi.

‘SORUN TEMELDEN ÇÖZÜLMELİ’

Geylan, okullara yeterli bir bütçe sağlandığında, yardımcı hizmetli ve güvenlik personeli ihtiyacı karşılandığında astronomik kayıt rakamlarının da önüne geçileceğini kaydetti. Geylan, “Bu tedbirler alınmadığı sürece bir takım kötü örnekler üzerinden tüm okul yöneticilerimizi zan altında bırakan yorum, değerlendirme ve alınan tedbirlerin sonuca hizmet etmeyeceği ve meslektaşlarımıza haksızlık olacağı gözdem kaçırılmamalı” dedi. Sınıfların oluşumunun belirlenen ölçüler dahilinde merkezi ve otomatik dağıtılmasının öğretmenleri ve okul yönetimini rahatlatacağını, üzerlerindeki baskıyı kaldıracağını dile getiren Geylan şunları söyledi:

“Bu itibarla bu uygulamayı olumlu buluyoruz. Ancak ifade ettiğimiz gibi sorunu daha temelden çözecek tedbir ve uygulamaları hayata geçirmediğimiz sürece bir sorunu aşmaya çalışırken yaşanan diğer problemleri daha da derinleştirecek sonuçlara neden olabilecektir.”

‘YERİNDE BİR KARAR’

Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi’nden (SODİMER) karar ile ilgili yapılan açıklamada, okula kayıt sürecinde yaşanan ikametgâh usulsüzlükleri, şube seçiminde öğretmen tercihleri, bunlara bağlı gerçekleşen “bağış zulmü”nün her eylülde ana gündemi oluşturduğu hatırlatıldı. Açıklamada “Ortaya çıkan okul ve öğretmen borsası tüm eğitim camiasını zan altında bırakıyordu. Sayın Bakan’ın bu sürecin bitmesine dair atacağı adımları destekliyor, yerinde buluyoruz” denildi.

‘VATANDAŞ KENDİ ÇÖZÜMÜNÜ ÜRETECEK’

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, yeni uygulamayla sadece velinin öğretmen ve sınıf seçiminin önüne geçileceğini, velilerin yine adresini taşıyacaklarını söyledi. Bu kararın asıl sorunların çözülmeyeceğini belirten Özbay “Vatandaş kendi çözümünü üretecek. Daha iyi okulların olduğu bölgedeki evlerde birden fazla ailenin kaydının göreceğiz. Yığılma yaşanacak. Çünkü insanlar eğer gücü yetiyorsa o çevreden ev almaya, kiralamaya çalışacak, oradaki konut fiyatları artacak. Gücü yetmiyorsa teyzesi mi var komşusu mu var oraya taşınacak. Nüfus müdürlüklerinde yığılmalar göreceğiz” dedi.

Okulların nitelikli, niteliksiz, öğretmenlerin de öğretmen, uzman öğretmen, başöğretmen, ücretli, sözleşmeli, kadrolu olarak ayrıldığına dikkat çeken Özbay, şunları söyledi: “Veliye, burada başöğretmen var ama sen öğretmen seçmeyeceksin, çocuğunu ücretli öğretmene gönder, nasıl dersin? Okulları nitelik olarak eşitleyeceğiz, kaynak ayıracağız, kalabalık sınıf sorununu çözeceğiz, öğretmenleri de kategorize etmeyeceğiz denilirse sorunlar çözülür.”