Antakya'da bir sınıfta 38 öğrencinin sadece 3’ü Türk. Resmen egemenliğimiz elimizden alınıyor

Editör: Ayşe Memiş

Türkiye’nin en önemli ve en çok tartışılan konuların başında sığınmacılar ve kaçaklar geliyor. İktidarın olmayan göç politikası Türkiye’yi yol geçen hanına çevirdi. Her gün sınırdan İran, Pakistan, Afganistan ve Suriyeli uyruklu kaçak girişi oluyor.

Ayrıca vatandaşlık verilen Suriyeli sayısı da olukça arttı. Bazı bölgelerde yoğunluk o kadar fazla ki Türk bulmak zor oluyor.

Gazeteci Murat Dilek konuyla ilgili bomba bir iddiada bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dilek, Antakya’da bir sınıfta 38 öğrenciden sadece 3’ünün Türk olduğunu belirtti.

Dilek şöyle anlattı:

Antakya Narlıca Mahallesi'nde bu sabah okula ilk kez giden bir 5. Sınıf öğrencisi okula girdikten 15-20 dakika sonra gözyaşları içinde babasını arıyor.

"Baba beni buradan al" diyor.

Baba alelacele okula geliyor ve ne olduğunu öğrenmeye çalışıyor.

Narlıca Atatürk Okulunda gerçekleşen bu olayda sınıfın mevcudu 38.

Sınıftaki öğrencilerin sadece 3'ü Türk.

Ağlayan çocukta 3 Türk çocuğundan 1'i. Diğer sınıflarda durum nasıl bilinmiyor...

Bu anlattığım Antakya'nın depremden sonraki olayından biri. Aileler her gün onlarca mesaj atıyor.

ESENYURT’TAKİ OKULLARDA DA YOĞUNLUK VAR

Ayrıca dün Esenyurt’taki bir okulda sınıf sayılarının çok olmasını ve her sınıfta 6 - 7 tane Suriyeli öğrenci olduğunu ortaya çıkardık. Esenyurt’taki Suriyeli yoğunluğuna vatandaşlar her gün tepki gösteriyor. Hatta bazı mahallerde de Türk bulmak zorlaştı.