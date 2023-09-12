Bağış yapamayan velilere “paran yoksa okulu temizle” dendi

Yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla, enflasyon, vergi zamları ve yüksek kur altında ezilen vatandaşların masrafları daha da arttı.

Kırtasiye ürünleri cep yakarken, bir öğrencinin günlük kantin masrafı da 100 TL’ye dayandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeterli bütçe ayırmadığı okullarda da eksiklerin giderilmesi amacıyla velilerden ‘bağış’ adı altında para isteniyor.

Parayı ödeyemeyen velilerin zorunlu veya gönüllü olarak okulda temizlik yaptığı belirtildi.

Cumhuriyet’ten Şevval Aydoğan’ın haberine göre; Okul giderlerini karşılayaman yönetim ise çareyi velilerden ‘bağış’ adı altında para istemekte buluyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından okullara sağlanan temizlik personellerinin yetersiz olması nedeniyle dışarıdan ek olarak işe alınan personellerin maaşları velilerin verdikleri bağışlarla karşılanıyor. Bazı okullarda ise personel yetersizliğinden dolayı yönetimin velilere, öğrencilerinin bulunduğu sınıfları temizlemesi için talepte bulunduğu belirtiliyor.

HEM MECBUR İ HEM DE PARALI

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eğitim-Sen 9 No’lu Şube Başkanı Hüseyin Özev, “MEB’in okullara yeterli bütçeyi ayırmaması nedeniyle okullardaki birçok gider veliler tarafından karşılanıyor. Bağış adı altında toplanan paralarla ek olarak işe alınan temizlik görevlilerinin maaşları ve sigortaları karşılanıyor. Bu bağışlar özellikle birinci sınıf kayıtlarında peşin olarak isteniyor” dedi.

Özev sözlerini şöyle noktaladı: “Anayasa ilköğretim hem mecburi hem parasız deniyor fakat bu uygulanmıyor. Bazı okullarda ise veliler zorunlu veya gönüllü olarak çağırılıyor ve temizlik yaptırılıyor”

MADD İ YETERS İ ZL İ KLER DEN DOLAYI

Öğrenci Veli Derneği (Veli-Der) Başkanı Ömer Yılmaz, ise, “Bazı veliler ise maddi yetersizlikten dolayı bağış adı altında istesenen bu parayı veremiyor. Yönetim bu desteği veremeyen velilere ise, ‘O zaman gelin çocuklarınızın eğitim alanını siz temizleyin’ diyor. Veliler de gidip kendileri temizliyor” dedi.

SINIF ANNES İ TEM İ ZL İĞ E Ç A Ğ IRDI

İsmini vermek istemeyen bir yurttaş ise benzer bir durum yaşadıklarını belirterek, yeğeninin sınıf grubunda yaşananları şöyle aktardı: “İkinci sınıfa geçen yeğenimin sınıf annesi tarafından watsapp grubunda müsait olan velilerin gelip sınıfı temizlemesine dair bir çağrı geldi. Okullar çalışanların sayısını ücret sebebiyle artıramadığı için yetersiz kalınıyor ve maalesef aksaklıklar artıyor”