Esenyurt'ta Türk'ü öldüren Suriyeli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta çocukların tartışmasına ailelerinde katılmasıyla büyüyen kavga sırasında Nihat Tarak'ı bıçaklayarak katleden Suriyeli Ahmet H. adliyeye sevk edildi.

Esenyurt'ta Türk'ü öldüren Suriyeli adliyeye sevk edildi

Esenyurt'ta çocukların kavgası sonrası tartıştığı Nihat Tarak adlı Türk'ü evden aldığı bıçakla öldüren Suriyeli cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi.

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Olay sonrası Esenyurt'ta Suriyeli cinayet zanlısının evinin önünde toplanan grup, "mülteci istemiyoruz" şeklinde slogan atmıştı.

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Cinayet Büro Amirliği tarafından olaydan sonra başlatılan çalışmada Suriyeli Ahmet H.'yi yakalamak için operasyonlar sabaha kadar sürdü. Polis izini bulduğu Ahmet H.'yi sabaha karşı gözaltına aldı. Şüphelinin işlemleri Asayiş Şube Müdürlüğü'nde yapıldı. Ahmet H.'nin poliste verdiği ifadesinde olay sırasında kendisini korumaya çalıştığını, elindeki bıçağı rastgele salladığını söylediği öğrenildi. Ahmet H., Nihat Tarak'ın yaralandığını düşündüğü için kaçtığını da belirttiği kaydedildi.
Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli, özel harekat polislerinin aldığı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

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