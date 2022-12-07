Eşi tarafından ifşa edilen Ender Saraç, sessizliğini bozarak iddialara cevap verdi

2013 yılında Benan Saraç ile nikah masasına oturan Ender Saraç, önceki akşam düzenlenen Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne eşi yerine Astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Aynı törende olan ve eşinden ayrı takılan Benan Saraç ise eşi ve Aydın'ın fotoğraflarını paylaşarak isyan etti. Eşinin paylaşımlarının gündem olmasının ardından Ender Saraç da sessizliğini bozdu.

ENDER SARAÇ'TAN YASAK AŞK İDDİASINA CEVAP

Aygül Aydın ile hakkında çıkan yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanlayan Ender Saraç, Instagram hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Aygül Aydın hanımefendi benim kız kardeşimdir gibidir ve 4 yıldır beraber kitap-ajanda yazdığım kişidir. Evlidir, (eşini de tanırım, saygın bir kişidir) ve 1 çocuğu vardır. Kendisiyle o gün Tüyap Kitap Fuarı'nda beraber imza gününü bitirdikten sonra yine yeni kitap ve röportaj için kapıda buluştuk ve hemen röportaj verip törene bile kalmadan ayrı çıktık."

"ÇOK HANIMEFENDİ VE İLKELİ BİRİDİR"

Zaten ben herkese sabah, öğle programımı ve akşam Altın Kelebek'e uğrayacağımı saatler önce ilan etmiştim, biliniyordu. Dolayısıyla ciddi bir yanlış anlama söz konusu. Aygül Aydın tanıdığım en hanımefendi ve ilkeli insanlardan biridir."