Ünlü diyetisyen Ender Saraç eşinden dayak yediğini iddia etti. Uzun süredir ayrı yaşıyorlardı

Ender Saraç, 10 yıl önce evlendiği iki çocuğunun annesi Benan Saraç’ın kendisine tekme tokat saldırdığını ve kravatla boynunu sıkarak nefes almasına engel olduğunu iddia ederek 1 ay uzaklaştırma kararı aldırdı. Benan Saraç ise psikolojik şiddete uğradığını söyledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ünlü diyetisyen Ender Saraç eşinden dayak yediğini iddia etti. Uzun süredir ayrı yaşıyorlardı

Uzun süredir ayrı yaşadıkları öğrenilen, ünlü diyetisyen ve eşinden mahkeme koridorlarına taşınan bir şiddet iddiası geldi.

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Ender Saraç, iki çocuğunun annesi Benan Saraç hakkında uzaklaştırma kararı aldırdı. Eşi Benan Saraç da bu iddialara karşılık, Ender Saraç'ın psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti.

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Ender Saraç'ın iddiaları arasında Benan Saraç'ın kendisine tekme tokat saldırdığı ve kravatla boynunu sıktığı da bulunuyor. Ender Saraç, eşinin nefes almasına engel olduğunu da iddia etti.

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SUÇLAMALARI KABUL ETMEYEN BENAN SARAÇ: MAĞDURU OYNUYOR

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre karara itiraz eden Benan Saraç iddiaları reddetti. Ender Saraç’ın eve kameralar yerleştirdiğini, çocuklara ve kendisine psikolojik şiddet uyguladığını itiraz dilekçesinde belirten Benan Saraç’ın avukatı, “Müvekkil ile eşinin işyerleri altlı üstlüdür. Verilen karar nedeniyle müvekkil işyerine gidememekte, ticari faaliyetlerini yapamamakta, ortak olduğu eşinin ne tür faaliyetler içinde olduğunu takip edememektedir.

Bu karar müvekkilin ‘ticari faaliyetten men’ sonucunu doğurmaktadır. Tüm bu nedenlerle aleyhe verilen kararın kaldırılmasını istiyoruz” dedi.

GEÇMİŞTE NELER OLMUŞTU?

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Doktor ve yazar Ender Saraç, 2022 yılında düzenlenen 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'ne eşi Benan Saraç yerine Hürriyet yazarı Astrolog Aygül Aydın ile katıldı. Benan Saraç o dönem sosyal medya hesabından Ender Saraç'a yönelik sert ifadeler kullanmıştı.

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Benan Saraç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Beni yine yalnız bırakıp, şu kadını davetten içeri sokarken, benim için 'Boşver Şizofren' dedi. Nasıl yani? Pardon! Ender kendine gel yavrum! Sanırım kadın seninle ilgili gerçekleri bilmiyor. Ben yolumda sessiz yürümüyorum. Kimseye de tamah etmiyorum. S... gidin şimdi!" demişti.

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