Eşinden şikayetçi olmak için Emniyet Amirliği’nde giden şahıs polis vurdu. O anlar kamerada

DHA'nın haberine göre; olay, akşam saatlerinde Borçka İlçe Emniyet Amirliği’nde meydana geldi. Eşi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışan ve ismi açıklanmayan koca, şikayette bulunmak üzere polis merkezine geldi. Bu sırada belinde tabanca olduğu fark edilen kişi, bekletildiğini öne sürerek polis memurları ile tartıştı.

Çıkan tartışmada belindeki tabancayı çıkaran kişi, polis memuru Ali Rıza Yıldıran'a ateş etti.

Şüpheli, polislerce yakalanarak gözaltına alınırken, ayağından yaralanan polis memuru ise gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Artvin Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yaralı polis memurumuzun hayati tehlikesi bulunmamakla birlikte yapılan araştırmada olayı gerçekleştiren şahsın herhangi bir terör örgütü bağlantısı yoktur. Konu ile ilgili gerekli adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

OLAY ANI KAMERADA

Artvin’in Borçka ilçesinde bir kişinin eşinden şikayetçi olmak gittiği polis merkezinde tartıştığı polis memuru Ali Rıza Yıldıran'ı tabancayla ayağından vurarak yaraladığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde; şüphelinin polis merkezi önünde polis memuru ile tartıştığı, ardından da peşinden koşarak vurduğu anlar yer aldı. Kaçmaya çalışan şüphelinin polis ekiplerinin art arda havaya ateş etmesi sonucu bir otomobilin arkasına saklandığı da görüldü.

Olay sonrası şüphelinin vatandaşlar tarafından darbedildiği, polisin havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.